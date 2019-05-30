Агенты за границей: Зеленский расширил права НАБУ

Зеленский распорядился наладить работу НАБУ за рубежом

Пока Игорь Коломойский пытается через суд зарешать вопрос с блокировкой замораживания мошеннических сделок детективами НАБУ, Владимир Зеленский старается упростить подчиненным Сытника жизнь. Стоит отметить, что предыдущая власть этого не сделала с момента создания антикорруцпионного органа.

Впрочем, ключевым моментом в распоряжении Зеленского является именно то, что не заинтересованные в возможности работы НАБУ на полную чиновники могут просто забить на указ. Да и сами детективы расследовать что-либо не особо хотят.

Возможно, на это и расчет. Но хайпануть у Зеленского получилось.

Сегодня он поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может прямо сотрудничать и контактировать с антикоррупционными органами других государств.

"По закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и согласно Уголовно-процессуальнму кодексу, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств. То есть Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи. Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего Президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", - заявили в представительстве Зеленского.

Так что если внешнеполитическое ведомство проинформирует заграничных партнеров о том, что бюро признано центральным органом международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, НАБУ сможет сотрудничать с коллегами за рубежом. И это, конечно, хорошо, но проблема в том, что детективы ведомства в принципе не особо проявляют себя.