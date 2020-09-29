Агент НАБУ: Венедиктова сорвала две операции НАБУ против коррумпированных "Слуг народа"

Венедиктова сорвала не одну спецоперацию по поимке взяточников среди "слуг"

Детективы антикоррупционного бюро занимались разработкой спецопераций по задержанию как минимум двоих нардепов от партии президента, но все они были сорваны руководством Офиса генерального прокурора.

Об этом на своей странице в Facebook написал скандально известный агент НАБУ Евгений Шевченко, который опубликовал повестку на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу вагнеровцев.

По словам деятеля, на допросе он якобы заявил следователю о том, что руководство ГБР политически мотивировано и никогда не пойдет против Андрея Ермака в случае доказательств его вины в государственной измене. Но если ситуацию со срывом спецоперации ГУР и СБУ Шевченко описал относительно поверхностно, по Венедиктовой он "проехался" намного серьезнее.

"Та же ситуация в ГПУ: Ирина Венедиктова сливает абсолютно все дела, касающиеся депутатов партии "Слуга народа". Например, Юрченко детективы должны были арестовать во время передачи взятки в размере 200 тысяч долларов, но генпрокурорша сообщила об этом президенту, чем невозможным арест непосредственно на горячем, так как господин Зеленский "своих не сдает". Праллельно проводили две операции в отношении других двух депутатов - также из партии "Слуга народа". Но Венедиктова вместо обеспечения надлежащего процессуального контроля за совершением преступления обеспечила "слив" информации подозреваемым на ранней стадии расследования, в результате чего легенды агентов НАБУ разоблачены и доказательная база осталась недостаточной для ареста коррумпированных чудовищ", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на транше взятки в размере 13 тысяч долларов. Соратник Юрченко был всего лишь посредником при получении взятки в 200 тысяч у.е. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и требовал деньги за внесение изменений в нужный клиентами закон.

Не менее эпичным является и тот факт, что после публикации доказательств детективами НАБУ Ирина Венедиктова пыталась замять дело и отказывалась подписывать подозрение соратнику Зеленского, поскольку "Слугам народа" политически невыгодно признавать наличие в своей команде коррупционеров.

Более того, спецоперация НАБУ была закончена досрочно, ибо в Офисе генпрокурора, как только получили материалы производства, сразу же начали сливать информацию злоумышленнику.