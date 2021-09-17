Аферист-лібертаріанець Балашов посидить у в'язниці

Печерський районний суд Києва відправив під варту афериста та лідера фейкової партії "5.10", колишнього народного депутата Геннадія Балашова.

Суд задовольнив клопотання старшого слідчого про зміну запобіжного заходу Балашову із застави на тримання під вартою.

Сам Балашов написав у Facebook, що «їде до в'язниці і чекає на конвой». Він додав, що«платити не буде» — ймовірно, йдеться про альтернативу внесення застави.

Балашова підозрюють «у продажу квартири нижче за ринкову ціну в 2018 році». За його словами, Балашову призначили заставу в розмірі 9 млн 600 тис. грн, яку він вирішив не вносити.

Геннадія Балашова затримали 16 серпня в Печерському РВВС. На початку вересня Державна фіскальна служба заарештувала 18 об'єктів нерухомості Балашова на 200 млн грн. У ДФС повідомили, що протягом 2018-2019 років підприємець нібито продав свою нерухомість за заниженою вартістю, недоплативши в якості обов'язкового збору близько 9,6 млн гривень.

За словами Балашова, йдеться про продаж квартири в клубному будинку New York в Печерському районі Києва, вартість якої була визначена ліцензованим оцінювачем, а угоду проводив офіційний нотаріус. Він вважає, що справа носить замовний характер.

Насправді ж Балашов ще з 90-х років має славу афериста й "кидали", чим вдало користувався до нинішнього часу. Його партія "5-10" декларує цінності гіперлібертаріанства, а насправді є шахрайською сектою.