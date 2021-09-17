День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Аферист-лібертаріанець Балашов посидить у в'язниці

12:23
Балашов готується посидіти мінімум 5 - 10 днів у в'язниці - фото 1
Балашов готується посидіти мінімум 5 - 10 днів у в'язниці / фейсбук адвоката Ігоря Чемезова

Печерський районний суд Києва відправив під варту афериста та лідера фейкової партії "5.10", колишнього народного депутата Геннадія Балашова.

Суд задовольнив клопотання старшого слідчого про зміну запобіжного заходу Балашову із застави на тримання під вартою.

Сам Балашов написав у Facebook, що «їде до в'язниці і чекає на конвой». Він додав, що«платити не буде» — ймовірно, йдеться про альтернативу внесення застави.

Балашова підозрюють «у продажу квартири нижче за ринкову ціну в 2018 році». За його словами, Балашову призначили заставу в розмірі 9 млн 600 тис. грн, яку він вирішив не вносити.

Геннадія Балашова затримали 16 серпня в Печерському РВВС. На початку вересня Державна фіскальна служба заарештувала 18 об'єктів нерухомості Балашова на 200 млн грн. У ДФС повідомили, що протягом 2018-2019 років підприємець нібито продав свою нерухомість за заниженою вартістю, недоплативши в якості обов'язкового збору близько 9,6 млн гривень.

За словами Балашова, йдеться про продаж квартири в клубному будинку New York в Печерському районі Києва, вартість якої була визначена ліцензованим оцінювачем, а угоду проводив офіційний нотаріус. Він вважає, що справа носить замовний характер.

Насправді ж Балашов ще з 90-х років має славу афериста й "кидали", чим вдало користувався до нинішнього часу. Його партія "5-10" декларує цінності гіперлібертаріанства, а насправді є шахрайською сектою.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Геннадий Балашов Киев афера Новини Украина
Новоє врємя
Другое на тему
Нацисти та їх союзники на спільному параді у Бресті, 1939 рік - фото 1
Російский МЗС привітав з днем вторгнення у Польщу союзників Гітлера
14:26
Битва за бюджет триває - фото 1
Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік
15 сентября, 21:15
Лінійка iPhone 13 - фото 1
В Apple презентували 13-й айфон
15 сентября, 09:11
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
16 вересня - день пам'яті Георгія Гонгадзе - фото 1
Смерть варта того, щоб жити: Як почував би себе Георгій Гонгадзе у сучасній Україні
Вчера, 12:30
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
15 сентября, 12:40
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:00