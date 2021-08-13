Adidas здихався Reebok з втратою мільярда доларів

Adidas позбувся проблемного бренду / TELETRADER NEWS

Німецький виробник спортивних товарів Adidas продасть компанію Reebok за 2,1 мільярда євро. Про це повідомив сам Adidas.

Покупцем стане Reebok американська компанія Authentic Brands Group (ABG), яка володіє такими брендами одягу як Forever 21 і Juicy Couture, а також спортивним журналом Sports Illustrated.

Очікується, що операція з продажу Reebok буде закрита на початку 2022 року.

Adidas купив Reebok в 2006 році за 3,1 мільярда євро.

Reebok став показувати прибуток тільки в 2018 році, але під час пандемії його продажу знову серйозно знизилися.

Інформація про те, що Adidas має намір продати Reebok, з'явилася в кінці 2020 року. У лютому 2021-го Adidas підтвердив її офіційно.