Абсолют мужских парфюмов от Dior

Назвать одеколон коротко и незамысловато "Мужчина" может позволить себе великий парфюмерный дом.

Рожденный в 2005 году легендарный Dior Homme стал откровением парфюмерных гурманов и задал четкий вектор мужских ароматов на десятилетия вперед. Спустя 15 лет в интернет-магазине BROCARD аромалиния Homme продолжает свое триумфальное шествие.

Dior Homme

Культовый аромат древесно-цветочно-мускусной триады с тончайшими переливами дорогой кожи и экзотических пряностей. Верхние ноты бергамота и лаванды дополнены свежим шалфеем. В сердце амбра, какао и кардамон сплелись с яркими красками ириса. И напоследок - шлейф пачули, гаитянского ветивера и кожи.



Дом Dior разработал особую серию с парфюмированным гелем для душа и дезодорантом-спреем. Никакие чуждые базовому аромату ноты не проникнут на кожу и волосы.

Dior Homme Intense

Фланкер 2011 года, изысканный и дерзкий. Композиция разработана Франсуа Демаши как чувственная вариация Homme. Верхние ноты встречают тончайшими переливами свежей зелени, пудровостью ириса и сладостью груши. Не обошлось без любимой ноты автора деликатной чувственной амбретты, с ее едва заметными металлическими нотами. В базе аромата смолистый теплый кедр, сплетается с прохладой ветивера и окутывает легкой терпкостью.

Homme Sport

Динамичный сложный аромат с потрясающим шлейфом. Спортивный фланкер создан для молодых, уверенных в себе активных мужчин.

Homme Sport - квинтэссенция спокойной убежденности в своих возможностях, силы и успеха:

с первой волной нот цитруса, лимона, грейпфрута и бергамота парфюм пробуждает скрытую энергию, тонизирует и бодрит;

авторы собрали в динамичной базе ягоды перечного дерева и гаитянский ветивер с легким отзвуком дымных джунглей и горячего шоколада;

в композиции переплетаются оттенки лаванды, кедра, имбиря, сандала и розмарина.

Homme Cologne

Неоклассическая вариация с нескрываемой чувственностью и легкой прохладой. Аромат встречает верхними нотами яркого калабрийского бергамота и постепенно раскрывается цветочными ароматами жасмина и грейпфрута. Франсуа Демаши сумел создать чистый и свежий аромат молодого тела. Мускусные ноты привносят в парфюм животную страсть и предвкушение новых открытий.