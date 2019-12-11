"95 квартал" продал телеканалу "Газпрома" права на показ "Слуги народа"

"Квартал" торганул с русскими правами на сериал

Российский пропагандистский телеканал "ТНТ" анонсировал показ сериала "95 квартала", который создал у украинцев иллюзию того, что Владимир Зеленский будет президентом как его сказочный персонаж Василий Голобородько.

Российские пропагандисты, которые работают с неокрепшими умами рабской молодежи, заявили, что показывать "версию Зеленского, которая получилась" будут по будням с 11 декабря в прайм-тайм - 19:00.

Фактически это означает, что принадлежащий "Газпрому" телеканал выкупил права на показ "Слуги народа" у "95 квартала". Впрочем, вполне может быть, что дабы новоиспеченным политикам не припоминали "собственную липецкую фабрику", сделку снова закрывали через международную дистрибьюторскую компанию Еccho Rights, которая продавала сериал запрещенному в Украине "Яндексу".

Но на офшорные счета "кварталовцев" бабосики однозначно капнут. И налоги за продажу прав в РФ будут перечислены, а эти деньги русские потратят на прямую агрессию против Украины. Или на косвенную - одурманивание мозгов своего же народа.

К слову, показывать сериал с Зеленским в главной роли, очень выгодно Путину. Уже сама демонстрация того, как в фильме Василий Голобородько катается на работу на велике, а в реальной жизни лидер Зе команды гоняет с огромными кортежами, поможет российскому диктатору увеличивать свои рейтинги. Мол, смотрите что может быть, если выберете не "крепкого лидера", а комика типа Навального.

Официальных комментариев по поводу сделки с ТНТ никто из руководства "квартала" пока не предоставлял. Впрочем, само собой, артисты зашкваром подобное ведение бизнеса в России не считают. Поскольку никогда и не переставали сотрудничать с оккупантами.