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95 квартал получил много часов эфира на канале для оккупированных территорий

08:40
Эфир канала "Дом" составляют продукты "плюсов", СТБ, "Украины" и "95 квартала" - фото 1
Эфир канала "Дом" составляют продукты "плюсов", СТБ, "Украины" и "95 квартала"

Создаваемый Зе командой по инициативе президента канал для вещания в "ДНР", "ЛНР" и Крыму будет транслировать не совсем проукраинские новости и показывать сериалы о малороссах.

С таким заявлением выступила в понедельник, 2 марта, гендир канала Юлия Островская.

Канал Зе-команды для "ДНР" и "ЛНР" консультируют люди Медведчука

По ее словам, студия "95 квартал" со своим низкокачественным контентом для тех, кому нет никакой разницы, получила около 15% эфира.

- Конечно, в нашей сетке эфира будет производство "Квартала". Этот контекст достаточно премиальный, и его любили до этого, и, надеюсь, будут любить и сейчас на тех территориях, - отметила Островская.

Кроме того, в эфире проекта, который получил название "Дом" будут показывать информационные программы "1+1", "Интера", СТБ и ТРК "Украина". Всю продукцию этих каналов уж никак нельзя назвать абсолютно проукраинской.

"Медиагруппы, с которыми проведены переговоры, и с кем сотрудничает телеканал: это медиагруппа СтарЛайт Медиа, медиагруппа "1+1", медиагруппа "Украина"и медиагруппа телеканала "Интер". Вот с этими четырьмя медиагруппы достигнута договоренность, так называемый меморандум о сотрудничестве с этим телеканалом. В дальнейшем сотрудничать с различными международными вещателями, для того чтобы они предоставляли тоже контент для этого телеканала", - сказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Как известно, запуск канала для оккупированных территорий в Зе команде запланировали почти сразу после прихода Зеленского к власти. Телеканал, как задумали в минкульте, будет ретранслировать "лучшую развлекательную программу украинского производства", а также "осуществлять информационное вещание". Как именно подача новостей в духе "плюсов" и "Интера" в ОРДиЛО может противодействовать российской агрессии, неизвестно. Тем не менее, государственные деньги на этот проект президента выделят. Причем немалые.

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