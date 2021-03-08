Кто и когда придумал 8 марта: история и традиции праздника

Кто и когда придумал 8 марта?

Ежегодно в мире 8 марта отмечают женский день. В наше время в этот день принято дарить женщинам цветы, делать подарки и говорить "спасибо" за то, что они есть. Но с чего начался этот праздник и кому женщины обязаны его появлением, - читай на Без Табу.

Праздник 8 марта имеет довольно насыщенную историю, которую редакция Без Табу предлагает к ознакомлению.

Происхождение Международного женского дня

История Международного женского дня начинается с "марша пустых кастрюль", который устроили 8 марта 1857 года текстильщицы города Нью-Йорк. Их требованиями были улучшения условий работы, сокращения продолжительности рабочего дня, равную с мужчинами заработную плату. Демонстрацию естественно разогнали, но шума в связи со своей необычностью она наделала изрядно.

Марш пустых кастрюль / фото из открытых источников

Через 50 лет в последнее воскресенье февраля 1908 г. женщины снова протестовали на улицах Нью-Йорка за право участвовать в выборах. Женщины вновь стали требовать избирательного голоса, выступили против ужасных условий труда, и в особенности против труда детей. Полиция получила приказ разогнать демонстрацию. В ход были пущены шланги с грязной ледяной водой.

Между прочим, по альтернативной версии с так называемым "маршем пустых кастрюль" по Манхэттену прошлись нью-йоркские проститутки. Демонстрация была почти что благотворительная, ибо представительницы древнейшей профессии не просили ничего для себя, а требовали выдать зарплату морякам, которые им немало задолжали. Естественно, по этой версии, и демонстрации 1908 и 1909 годов, движущей силой были тоже политически активные работницы древнейшей профессии.

Через год в это же время женские демонстрации снова повторились. А в 1910 году 8 Марта уже стало праздником всех американских женщин. Так что 8 Марта родом из США.

Вслед за США в Копенгагене (Дания) состоялась Вторая Международная Конференция женщин-социалисток, где выступала главная коммунистка Клара Цеткин. В ее планах в этот день женщины должны были устраивать митинги и шествия, чтобы привлечь общество к своим проблемам.

Собственно, Международным Женский день стал с подачи международных организаций Европы. К сожалению, точной даты женщины на тот момент еще не установили. И впервые Международный женский день праздновали 19 марта 1911 года в некоторых странах Европы.

Клара Цеткин в молодости

8 Марта стало настоящим Международным женским днем в 1914 году. Именно тогда, когда брошенная молодым мужем Клара Цеткин и брошенная молодым любовником Роза Люксембург придумали 8 Марта как Женский день. Клара и Роза выбрали 8 число неспроста – потому что цифра 8 больше других напоминает женское тело.

Уже с 1975 года ООН начала 8 марта проводить Международный женский день.

Клара Цеткин и Роза Люксембург / фото из открытых источников

Этот праздник считается национальным и выходным во многих странах мира, и даже в отдаленных и культурно чуждых Западу африканских и азиатских странах.

Кстати, в Таджикистане в этот день отмечают День матери.

К сожалению, сейчас движение женщин за права бросается из крайности в крайность - от желающих оголится Femen и ярых активисток, которые считают мужчин злом, до редких публичных личностей, которые своим примером и средствами действительно выбивают равные права для обоих полов.

Традиции Международного женского дня

Этот день принято отмечать в семейном кругу, с друзьями или родными. Не обходится торжество без традиционных цветов для представителей прекрасного пола. Мужчины стараются уделить внимание каждой важной женщине в его жизни: маме, сестре, бабушке, любимой. В этот день ото всюду звучат комплименты и тосты.

Также, нередко в этот день женщины получают предложения руки и сердца, что делает этот день запоминающимся.

Но ведь всем известно, что для того, чтобы проявить внимание своей женщине, не нужен особый день - можно каждый день делать сказкой, как для девушки или жены, так для матери и сестры.