5 причин заказать игру в интернет-магазине Gametime

Покупать настольные игры лучше в профильных магазинах. В них представлена сертифицированная продукция именитых издателей, поэтому нарваться на некачественные подделки практически нереально.

Интернет-магазин настольных игр Gametime — это рай для настольщика. Покупки здесь абсолютно безопасны, поскольку есть возможность обмена и возврата на стандартных условиях.

Ответственное отношение к правам покупателей — не единственное преимущество магазина. О других достоинствах — немного ниже.

Разнообразный выбор товаров

В каталоге — несколько десятков разновидностей настольных игр. В их числе:

полноформатные домашние настолки, которые делают уютными любые посиделки;

компактные дорожные версии, в которые можно играть даже в транспорте;

наборы, в состав которых входят самые популярные издания культовых настолок;

премиальные настольные игры в оригинальных упаковках и с необычным оформлением игровых элементов.

Ассортимент часто пополняется, поэтому появление новинок в продаже — не редкость.

Удобный поиск игр

В правой верхней части главной страницы сайта Геймтайм находится поисковая строка. В нее можно ввести полное название игры или его часть. Если настолка представлена в продаже, поисковой запрос позволит перейти на страницу с ней.

Для тех посетителей, которые не знают, чего хотят, на сайте доступна удобная система фильтров. Они нужны, чтобы искать развлечения по таким параметрам, как:

количество игроков,

тематика,

жанр,

предназначение,

язык.

Быстрое оформление заказов

Нескольких минут достаточно для самостоятельного оформления заказа в интернет-магазине. Пошагово этот процесс выглядит таким образом:

добавление понравившейся игры в корзину,

заполнение анкеты персональными данными,

выбор метода доставки товара,

оплата онлайн или после получения (с учетом стоимости транспортировки).

К заказу можно оставить примечание, которое будет учтено во время комплектования.

Программа лояльности

Иметь личный кабинет на сайте Геймтайм выгодно. Для зарегистрированных пользователей доступны такие «плюшки»:

ускоренная процедура оформления покупок,

скидка на первый заказ,

специальные предложения и промокоды.

Связаться с менеджерами интернет-магазина можно по телефону или по электронной почте. Квалифицированные специалисты всегда готовы помочь клиентам в выборе настольных игр для себя и на подарок. Контакты для звонков и писем в открытом доступе — на главной странице веб-сайта.