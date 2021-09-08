5 причин заказать игру в интернет-магазине Gametime
Покупать настольные игры лучше в профильных магазинах. В них представлена сертифицированная продукция именитых издателей, поэтому нарваться на некачественные подделки практически нереально.
Интернет-магазин настольных игр Gametime — это рай для настольщика. Покупки здесь абсолютно безопасны, поскольку есть возможность обмена и возврата на стандартных условиях.
Ответственное отношение к правам покупателей — не единственное преимущество магазина. О других достоинствах — немного ниже.
Разнообразный выбор товаров
В каталоге — несколько десятков разновидностей настольных игр. В их числе:
- полноформатные домашние настолки, которые делают уютными любые посиделки;
- компактные дорожные версии, в которые можно играть даже в транспорте;
- наборы, в состав которых входят самые популярные издания культовых настолок;
- премиальные настольные игры в оригинальных упаковках и с необычным оформлением игровых элементов.
Ассортимент часто пополняется, поэтому появление новинок в продаже — не редкость.
Удобный поиск игр
В правой верхней части главной страницы сайта Геймтайм находится поисковая строка. В нее можно ввести полное название игры или его часть. Если настолка представлена в продаже, поисковой запрос позволит перейти на страницу с ней.
Для тех посетителей, которые не знают, чего хотят, на сайте доступна удобная система фильтров. Они нужны, чтобы искать развлечения по таким параметрам, как:
- количество игроков,
- тематика,
- жанр,
- предназначение,
- язык.
Быстрое оформление заказов
Нескольких минут достаточно для самостоятельного оформления заказа в интернет-магазине. Пошагово этот процесс выглядит таким образом:
- добавление понравившейся игры в корзину,
- заполнение анкеты персональными данными,
- выбор метода доставки товара,
- оплата онлайн или после получения (с учетом стоимости транспортировки).
К заказу можно оставить примечание, которое будет учтено во время комплектования.
Программа лояльности
Иметь личный кабинет на сайте Геймтайм выгодно. Для зарегистрированных пользователей доступны такие «плюшки»:
- ускоренная процедура оформления покупок,
- скидка на первый заказ,
- специальные предложения и промокоды.
Связаться с менеджерами интернет-магазина можно по телефону или по электронной почте. Квалифицированные специалисты всегда готовы помочь клиентам в выборе настольных игр для себя и на подарок. Контакты для звонков и писем в открытом доступе — на главной странице веб-сайта.