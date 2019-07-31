3 главных параметра для выбора унитаза

Покупая унитаз, многие полагаются на советы консультантов или внешний вид. В огромном разнообразии моделей трудно сориентироваться, если не знать основ.

Менеджер интернет-магазина Империя Сантехники расскажет, как выбрать унитаз для ванной комнаты, зная всего три аспекта.

Материал

В магазинах сантехники на всех унитазах написано, что они изготовлены из керамики. Это правда, но не вся. Существует два вида керамики: санфаянс и санфарфор. Оба материала изготовлены из белой глины и покрыты сантехнической глазурью. Визуально они не отличаются, но очень разнятся структурой.

Фаянс имеет пористую структуру, из-за чего впитывает влагу, бактерии, неприятные запахи. Служат такие чаши не более 7-10 лет. Они относятся к классу "Бюджет" или "Стандарт".

имеет пористую структуру, из-за чего впитывает влагу, бактерии, неприятные запахи. Служат такие чаши не более 7-10 лет. Они относятся к классу "Бюджет" или "Стандарт". Фарфор — дорогой материал, укрепленный кварцем и полевым шпатом. Он не темнеет, не желтеет и не впитывает жидкость.

Выбор материала сводится к стоимости. Если бюджет ограничен — выбирать придется из санфаянса При получении товара проверяйте равномерность покрытия глазури и наличие трещин. Если экономить не нужно — покупайте модель из санфарфора, не забывая проверить качество покрытия. Она прослужит больше 20 лет.

Тип установки

Тут все просто: есть напольные и подвесные модели. Напольные унитазы покупают, если хотят заменить старую чашу новой. Для этого стоит выбрать модель с таким же канализационным выпуском (горизонтальный, вертикальный или косой). Установка напольной чаши не займет много времени и не потребует демонтажа отделочных материалов. То есть, плитку перестилать не придется.

Напольные модели бывают с бачком или без него. К последним относятся современные, минималистичные унитазы со скрытым резервуаром для воды. Он продается отдельно. Чаши с бачком продаются комплектом, готовым к установке. Они дешевле предыдущих аналогов, поэтому популярны.

Подвесные унитазы гораздо сложнее в плане установки. Особенно, если речь о рамочных моделях, которые крепятся на металлический каркас, спрятанный в стене. Там же прячется бачок и все трубы. Такие чаши покупают на этапе ремонта, когда отделочные работы еще не начались. Подвесные инсталляции — это стильно, практично и надежно. Они удобны в уборке, ведь не мешают мыть пол, при этом выдерживают нагрузки до 400 кг.

Конструкция: форма чаши и система смыва

Комфорт и гигиеничность изделия зависит от наличия брызг, а также эффективности смыва. Внимательно смотрите на внутреннее очертание чаши. Сегодня используются два варианта: воронка и козырек. Воронка реже досаждает брызгами, но требует частой уборки. Козырек избавит от необходимости каждый день использовать ершик, но может огорчить брызгами. Для козырьковых моделей важно наличие системы "Антибрызг" или "Антивсплеск". Тарельчатые чаши считаются не гигиеничными, поэтому редко выпускаются.

Также важен тип смыва. В бюджетных изделиях используют прямой или каскадным смыв. В них вода подается мощным, прямым потоком. Они хорошо смывают, но не полностью ополаскивают резервуар. Круговой смыв гораздо эффективнее. Особенно, если вода движется по спирали сверху вниз. Образовавшийся водоворот полностью омывает резервуар, забирая с собой в канализацию все содержимое.

Мы рассказали о трех основных параметрах для выбора унитаза. Если вы уже решили, какой именно вам подойдет, переходите на сайт салона Империя Сантехники. Там вы найдете унитазы разной формы, типа установки и ценовой категории. Помимо классических моделей, магазин предлагает компактные унитазы, недорогие, или наоборот эксклюзивные, дизайнерские коллекции. Изюминка магазина — коллекция черной сантехники. Ее стоит увидеть даже тем, кто пока не готов к таким экспериментам.

Источник Империя Сантехники