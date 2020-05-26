26-летний чемпион Украины по бодибилдингу покончил с собой

26-летний спортсмен повесился

В понедельник, 25 мая в Тернополе повесился молодой и успешный спортсмен Любомир Шкодзинский. 26-летний бодибилдер и тренер наложил на себя руки из-за неудач в работе и неразделенной любви.

Как утверждают местные СМИ, когда молодого человека нашли в петле, спасти его жизнь было уже невозможно.

В Тернополе Шкодзинский работал тренером по бодибилдингу и фитнесу. В октябре 2012-го он стал чемпионом Украины по бодибилдингу, опередив двух атлетов из Хмельницкой области.

С тех пор карьера профессионального спортсмена у него не особо задалась. По крайней мере, серьезных достижений за последние восемь лет он не показал.

Подробности последних месяцев жизни парня пока неизвестны.

Прощание с бывшим чемпионом страны состоится сегодня на территории психиатрической лечебницы в Тернополе.