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26-летний чемпион Украины по бодибилдингу покончил с собой

14:00
26-летний спортсмен повесился - фото 1
26-летний спортсмен повесился

В понедельник, 25 мая в Тернополе повесился молодой и успешный спортсмен Любомир Шкодзинский. 26-летний бодибилдер и тренер наложил на себя руки из-за неудач в работе и неразделенной любви.

Как утверждают местные СМИ, когда молодого человека нашли в петле, спасти его жизнь было уже невозможно.

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В Тернополе Шкодзинский работал тренером по бодибилдингу и фитнесу. В октябре 2012-го он стал чемпионом Украины по бодибилдингу, опередив двух атлетов из Хмельницкой области.

26-летний чемпион Украины по бодибилдингу покончил с собой - фото 200558

С тех пор карьера профессионального спортсмена у него не особо задалась. По крайней мере, серьезных достижений за последние восемь лет он не показал.

26-летний чемпион Украины по бодибилдингу покончил с собой - фото 200559

Подробности последних месяцев жизни парня пока неизвестны.

26-летний чемпион Украины по бодибилдингу покончил с собой - фото 200560

Прощание с бывшим чемпионом страны состоится сегодня на территории психиатрической лечебницы в Тернополе.

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