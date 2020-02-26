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15 самых активно-кредитовавших банков в 2019 году по версии Минфина

Вчера, 17:46
15 самых активно-кредитовавших банков в 2019 году по версии Минфина - фото 1

Кредитование физлиц опять набирает обороты. Конечно, с «золотыми временами» текущая ситуация не сравнится.

Тем не менее, крупные участники рынка стабильно повышают объемы займов для физических лиц. Некоторые даже смогли удвоить собственные показатели.

Количество выданных кредитов растет

Больше 139,5 млрд гривен – таким был суммарный объем кредитного портфеля физических лиц по итогам одиннадцати месяцев 2019 года. Это в 2 раза превышает объем выданных микрозаймов МФО компаниями, которые, к слову, в прошлом году пользовались огромной популярностью. Спрос на краткосрочные займы объясняется ростом потребительских настроений, и возможностью получить кредит онлайн на карту в течение одного дня. Банковские кредиты получить сложнее, но условия значительно лучше.

Регулятор выразил обеспокоенность таким ростом, и принял решение ужесточить требования, предъявляемые к капиталу тех банков, которые обладают существенной долей в сфере потребительского кредитования. Первый зампредседателя Нацбанка Екатерина Рожкова пояснила, что в ходе стресс-теста было выявлено, что банки чересчур оптимистично оценивают возможные риски, что может вылиться в негативные последствия для всего банковского сектора.

Первое место остается у ПриватБанка

Не удивительно, что ПриватБанк, находящийся на первом месте по объемам выданных физлицам депозитов, также больше других банков предоставляет гражданам кредитные услуги. В декабре 2019 года его портфель был равен 45,6 млрд гривен, что примерно равно общему показателю четырех банков, находящихся на втором, третьем, четвертом и пятом местах.

С января по ноябрь прошлого года кредитный портфель физических лиц ПриватБанка вырос на 18% (если сравнивать с 2018-ым годом). Может показаться, что прирост небольшой, но большая часть других ключевых займов украинцев продемонстрировали лучшие темпы.

Объединение пошло Альфа на пользу

Второе место по объему кредитов физическим лицам занял Альфа-банк с портфелем, равным 19,4 млрд. гривен. Рост кредитования стал впечатляющим: +67%. Объясняется такой успех, в том числе, объединением Альфа с Укрсоцбанком, чей портфель заказов гражданам в прошлом году равнялся 5,46 млрд. гривен.

Третье место и наибольший прирост

Портфель кредитов физическим лицам банка ПУМБ, обладателя бронзовой медали этого рейтинга, увеличился на 40%, достигнув 11 млрд. гривен.

А вот самый большой прирост портфеля займов физлицам за одиннадцать месяцев прошлого года показал Универсалбанк: +128%. С такой потрясающей цифрой он занял четвертое место топа. Объем его портфеля кредитов – 7,9 млрд. гривен. Но нужно учитывать, что по лицензии Универсалбанка ведет деятельность и monobank, чьими клиентами являются уже больше 1,7 млн граждан.

Рейтинг банков по сумме кредитов и задолженности физлиц: топ-15

Рейтинг

Наименование банка

Сумма на 1 декабря 2019, млн грн

Сумма на 1 декабря 2018, млн грн

Изменение суммы за год, млн грн

Прирост за год

1

ПриватБанк

45 621

38 610

7 011

18%

2

Альфа-банк

19 376

11 628

7 749

67%

3

ПУМБ

10 939

7 795

3 144

40%

4

Универсалбанк

7 900

3 469

4 431

128%

5

Ощадбанк

7 495

5 221

2 274

44%

6

ОТП банк

7 233

5 693

1 540

27%

7

Райфайзен банк Аваль

6 167

4 697

1 471

31%

8

Кредобанк

5 147

3 845

1 302

34%

9

Креди Агриколь Банк

4 687

3 696

991

27%

10

Укрсиббанк

4 655

4 281

374

9%

11

А-Банк

4 422

3 237

1 185

37%

12

Идея Банк

4 105

3 186

919

29%

13

Укргазбанк

2 781

2 675

106

4%

14

Таксомбанк

1 742

1 533

210

14%

15

Банк Форвард

1 223

946

277

29%

Кто выдает лучшие кредиты?

Объем портфеля или темп его роста ничего не говорят о том, действительно ли продукт лучший. А значит, по этим показателям нельзя предугадать победителя престижной банковской премии FinAwards 2020, которая состоится 28 февраля 2020 года.

Среди номинаций есть и «Кредит наличными», поэтому название банка-победителя мы узнаем совсем скоро. В данной номинации принимают участие банковские займы для физлиц на все цели, на сумму до 10 тыс. гривен, оформляемые новым клиентам без необходимости предъявлять справку о доходах. Средства выдаются наличными или переводятся на счет заемщика.

Участвовать в FinAwards 2020 были приглашены все розничные украинские банки. Организаторами являются «Минфин» вместе с ресурсом Finance.ua.

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