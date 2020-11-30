10 приемов борьбы со стрессом

Стресс - это не только “плохое настроение”, но и невозможность сосредоточиться, апатия, трудности в выполнении самых простых повседневных обязанностей, отсутствие радости, проблемы в общении и даже ухудшение здоровья.

Могут появиться следующие симптомы:

Головная боль, быстрая утомляемость, слабость или постоянное напряжение мышц, повышенное потоотделение, тахикардия;

Расстройства функций желудочно-кишечного тракта - диарея, запоры, тошнота, потеря аппетита или, наоборот, приступы обжорства;

Частые простуды на фоне снижения иммунитета, аллергии.

Профессор Университета Ланкастера Кэри Купер - специалист в сфере профилактики здоровья - считает, что человеку в состоянии стресса прежде всего нужно осознать, что это - переживание временное, и ни в коем случае не сидеть, сложа руки, это только усугубит ситуацию”. Стресс-менеджмент помогает обрести эмоциональную стабильность и позитивный взгляд на жизнь.

Будьте активны

Физические упражнения не прогонят стресс, но снизят эмоциональную нагрузку, добавят мыслям ясности и позволят спокойнее отнестись к проблеме.

Возьмите себя в руки

У любой задачи есть решение. “Если вы будете пассивно думать “Я не в состоянии что-то сделать, от меня ничего не зависит”, стресс только усугубится”, - считает профессор Купер. “Один из ключевых факторов развития стрессового состояния - это уверенность в собственной неспособности повлиять на ситуацию”. Как только вы почувствуете, что обретаете контроль над проблемой, к вам придут силы для дальнейших изменений.

Общайтесь с людьми

Хорошие отношения с коллегами, друзьями и родственниками помогут справиться с трудностями на работе и посмотреть на вещи под другим углом. “Если вы не поддерживаете связь с людьми, вам не к кому будет обратиться в трудную минуту”, - говорит профессор Купер. Совместные занятия с друзьями помогают нам расслабиться, от души посмеяться, а это - отличное лекарство от стресса. Кроме того, сама возможность высказаться, когда кто-то слушает, даже не давая совета, нередко помогает найти верное решение.

Оставьте время для себя

Люди много работают, у них не остается времени на семью, хобби, развлечения, социализацию и спорт. Не загружайте работой выходные и постарайтесь хотя бы пару вечеров в неделю уделить тому, что для вас по-настоящему важно и интересно.

Ставьте цели и учитесь новому

Даже небольшие успехи и достижения - освоение новых навыков, улучшение спортивных результатов, изучение иностранных языков - возвращают уверенность в себе, а это помогает справиться со стрессом.

“Постоянно чему-то учитесь, это развивает эмоциональную устойчивость”, - утверждает профессор Купер. “С новыми знаниями и умениями вы становитесь сильнее, появляется желание действовать, а не просто целыми днями пассивно сидеть у телевизора”.

Не поддавайтесь вредным привычкам

Не ищите спасения в алкоголе, никотине или кофеине. Профессор Купера считает: “Мужчины более склонны к подобному поведению избегания. Но “страусиная политика” может дать только временное облегчение, проблемы никуда не исчезнут, и справиться с ними станет еще сложнее. Нужно работать с причиной стресса. Женщины, кстати, чаще ищут поддержки в социуме”.

Помогайте другим людям

По словам профессора Купера, те, кто занимается социально значимой работой на общественных началах (волонтеры, добровольцы), проявляют большую стойкость в сложных ситуациях. “Когда человек приходит на помощь тем, у кого проблемы намного серьезнее, он смотрит на свои трудности с другой точки зрения. Чем больше отдаёшь, тем счастливее себя чувствуешь”.

Если нет времени на волонтерство, попробуйте ежедневно просто делать что-то хорошее для других - даже такая мелочь, как помочь кому-то перейти дорогу или принести кофе коллеге - имеют значение.

Работайте лучше, не больше

Работать лучше, эффективнее - значит правильно расставлять приоритеты, концентрироваться на действительно важных вещах. “Не пытайтесь справиться со всем сразу. Выбирайте главное. Всех дел не переделаешь. Не страшно, если вы не дошли к концу дня до последнего пункта в писке задач”, - полагает профессор Купер.

Ищите поводы для радости

Да, это звучит непросто, когда мы говорим о состоянии стресса. Но оглянитесь вокруг, ведь, наверняка, есть немало вещей, за которые вы можете быть благодарны. “Люди не всегда ценят то, что имеют. А ведь стакан по-прежнему может быть наполовину пустым или наполовину полным…” Попробуйте в конце дня составить список из трех пунктов: что хорошего было сегодня или за что я должен быть благодарен.

Примите то, что не можете изменить

К сожалению, не всегда получается изменить сложную ситуацию. Постарайтесь сконцентрироваться на том, что находится в зоне вашего контроля. “Если компания, в которой вы работаете, переживает кризис и сокращает заработную плату своим сотрудникам, вы на это, скорее всего, повлиять не сможете. Возможно, стоит переключиться на то, что в ваших силах - поиск новой работы”, - предлагает профессор Купер.

Стресс-менеджмент - это довольно новое понятие, представляет собой нехитрый набор действий, которые помогают выйти из сложной ситуации и сохранить здоровье. Редакционная группа сайта “Медправда” рекомендует прислушаться к советам доктора Купера.