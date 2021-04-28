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Звільнили очільника "Нафтогазу" - той дізнався, що безробітний, з соцмереж

Вчера, 15:41
Ротація онлайн - фото 1
Ротація онлайн / Економічна правда

У середу, 28 квітня, відбулася блискавична ротація керівництва НАК "Нафтогаз".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади глави «Нафтогазу». Відставка відбулася у форматі онлайн у ході засідання уряду.

На засіданні уряду премʼєр Денис Шмигаль заявив, що ухвалили кілька кадрових рішень — без уточнень. Представник уряду у Раді Василь Мокан опублікував у Telegram рішення про призначення, наприклад, глави Державної інспекції архітектури та заступника голови Державної податкової служби, однак повідомлень про Коболєва немає.

Сам же Коболєв написав у Facebook, що про звільнення дізнався з новин і жодних заяв про звільнення не писав.

Звільнили очільника 'Нафтогазу' - той дізнався, що безробітний, з соцмереж - фото 207836

Замість Коболєва "Нафтогаз" очолить Юрій Вітренко, який не прижився у якості виконувача обов'язків міністра енергетики.

Коболєв очолював корпорацію з 2016 року, у 2020-му з ним було укладено новий контракт.

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Нафтогаз Андрей Коболев Юрий Витренко Кабмин Новини Украина
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