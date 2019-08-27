Звездные войны 9: трейлер, афиша, актеры и дата выхода фильма

Рэй на Темной стороне

В воскресенье, 26 августа, в рамках мероприятия D23 Expo 2019 компания Disney показала новый тизер-трейлер 9-го фильма межгалактической саги "Звездные войны".

Новый фильм получил название Star Wars: Episode IX. The Rise of Skywalker / Звездные войны: Скайуокер. Восход и выйдет на экраны кинотеатров 20 декабря 2019 года.

9-й фильм Star Wars завершил цикл из трех фильмов, главными героями которого были девушка-джедай Рэй (Дэйзи Ридли) и сын Хана Соло и принцессы Леи - ступивший на темную сторону Силы Кайло Рен (Адам Драйвер). Собственно, в представленном ролике нам и показывают дуэль Рей и Кайло Рена, причем также там есть Рей с новым двойным мечом в образе представителя темной стороны Силы. В концетизера слышно «фирменное» дыхание Дарта Вейдера, намекая зрителям на его присутствие.

Star Wars: Episode IX. The Rise of Skywalker / Звездные войны: Скайуокер. Восход - смотрите онлайн трейлер фильма:

В фильме появятся Марк Хэмилл (Люк Скайуокер) и Кэрри Фишер (исполнительница роли принцессы Леи умерла несколько леть назад, однако продолжит свой дозор благодаря новым технологиям).

Также в ролях: Джон Бойега (Финн), Оскар Айзек (По Дэмерон), Люпита Нионго (Маз Каната), Донал Глисон (Артемидж Хакс), Келли Мэри Трэн (Роуз Тико), Йонас Суотамо (Чубакка) и дочь Кэрри Фишер Билли Лурд (Кайдел Ко Конникс), Наоми Аки, Ричард Грант, Кери Расселл, Энтони Дэниелс (C-3PO) и Билли Ди Уильямс (Лэндо Калриссиан).

Режиссер фильма - Джей Джей Абрамс.

Звездные войны 9 - афиша фильма

Напомним, что поскольку Star Wars владеет теперь Disney, то теперь производство фильмов франшизу будет поставлено на поток. Следующие части саги будут выходить с интервалом в два года — в 2024-м и 2026-м соответственно.