Зважені та щасливі 9 выпуск 16: смотреть онлайн - 12.12.2019

Звезды прошлых сезонов пришли в гости к участникам Зважені та щасливі 9 / СТБ

В четверг, 12 декабря, на шоу Зважені та щасливі 9 полуфиналы. В 16 выпуске участников отправят на курорт. Но, конечно, не для загара, а в лучших традициях проекта. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

Дело в том, что участники шоу Зважені та щасливі 9, по мнению Аниты Луценко, как-то слишком расслабились. Опытная ведущая мигом раскусила первые признаки самовлюбленности и придумала волшебный пендель, который сменит гонор на адекватную критичную самооценку.

Для этого участников извлекут из зоны комфорта и познакомят с красотками и красавчиками у бассейна. Там же соревнующиеся услышат объективную оценку в свой адрес от незнакомцев.

После услышанной критики участники окажутся на дне. В прямом и переносном смысле. Им придется нырять на дно бассейна за элементами одежды, которую позже они наденут на торжественный прием с украинскими звездами и известными журналистами. Кто неудачно выполнит задание, имеет возможность пойти в одних только плавках или купальнике. И что же будут делать Наташа и Тамара, которые, оказывается, не умеют плавать.

На мероприятии участников будут ждать: Надежда Матвеева, Людмила Шупенюк, Михаил Присяжнюк, Алена Алымова, Макс Ежов. Конечно, уже знакомые им Анита Луценко, Марина Боржемская, Иракли Макацария, Светлана Фус и Анна Кушнерук. А также неожиданный сюрприз – участники предыдущих сезонов «Зважених та щасливих», которые точно знают, какие слова поддержки нужны на последних неделях проекта.

Зважені та щасливі 9 выпуск 16: смотреть онлайн анонс - 12.12.2019:

Смогут ли участники преодолеть комплексы, наладить коммуникацию и произвести хорошее впечатление на гостей и звезд, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.