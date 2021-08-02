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Zoom сплатить $85 мільйонів за порушення приватності

10:51
Zoom відкупився від проблем - фото 1
Zoom відкупився від проблем / Гетті Іміджес

Платформа для відеоконференцій Zoom погодилася заплатити $85 мільйонів через недостатній рівень захисту від кіберзламу.

Zoom погодилася виплатити 85 млн дол та покращити свої підходи до безпеки, аби владнати класовий позов, який стверджував, що компанія порушила права користувачів на приватність, поділившись їх даними із Facebook, Google та LinkedIn й давши змогу хакерам втручатися в зустрічі у Zoom.

При цьому пропозиція Zoom ще має бути затверджена судом США.

Позивачі у цьому позові отримають право на 15% знижку на передплату або $25 - залежно від того, що з цього є більшим, - а інші зможуть отримати до $15.

Також Zoom погодився запровадити ряд безпекових оновлень, в тому числі повідомляючи користувачів, коли організатори або інші учасники використовують сторонні додатки під час зустрічей, а також провівши спеціальні курси для співробітників стосовно приватності та поводження із даними.

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Укрінформ
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