Золотые правила: как привлечь мужчину в свою жизнь

Каждая женщина мечтает встретить своего мужчину и построить с ним идеальные отношения, длиною в жизнь.

В планах девушек не только крепкая семья и уютное гнездышко, в котором можно растить детей, но и уверенность в завтрашнем дне, гармония и неземная любовь. Мужчине большинство женщин отводит главенствующую роль в доме: в нем видят не только добытчика и защитника, но и заботливого мужа и отца. И именно для привлечения внимания поэтому в ход идут всевозможные ухищрения, когда в поле зрения появляется предмет вожделения.

Чем пользуются женщины для привлечения мужчин

Наиболее часто девушки используют самый простой из всех методов, который заключается в правильной подаче своих внешних данных. Все силы бросаются на уход за собой и гигиену, а также создание неповторимого образа, позволяющего всегда и везде выделиться из толпы. Традиционно большинство девушек используют свою женственность и природные данные, которые подчеркивают при помощи:

броского макияжа;

заметного и запоминающегося аромата парфюма;

эксклюзивных украшений;

облегающих и подчеркивающих фигуру платьев;

коротких юбок, выгодно подчеркивающих ноги;

высоких каблуков.

Вместе с тем следует помнить, что все старания будут тщетными, если женщина не будет придерживаться простых правил приличия, будет неприятна в общении или не сможет поддержать беседу.

Уверенность, женственность и стиль: 3 проверенных и действенных метода



Среди наиболее действенных и проверенных способов привлечения мужчины, психологи и коучи, специализирующиеся на обучении отношениям мечты и обольщению, выделяют:

1. Уверенность в себе. Женщина, которая знает себе цену, не может не привлекать противоположный пол. Несмотря на инстинкт завоевателя, мужчинам приятно находиться рядом с девушкой, обладающей харизмой и заряжающей окружающих своей энергией.

2. Женственность. Такая черта характера, как робость, может придавать образу женщины особый шарм. Большинству мужчин нравятся милые девушки, которые не обладают яркостью, но выделяются из толпы благодаря своей естественности.

3. Неповторимый стиль. Создание своего собственного образа при помощи одежды и поиск подходящего аромата – работа не из легких. Но именно привлекательный внешний вид позволяет каждой женщине представить себя в лучшем свете перед потенциальным избранником, раскрыть свою женственность и подчеркнуть уверенность в себе.

Все эти методы работают только в тех случаях, когда девушка посвящает много времени уходу за своим телом и волосами, следит за привычками и жестами, умеет преподнести себя с легкой загадочностью и любит жизнь такой, какая она есть.

Чего не нужно делать для привлечения внимания мужчины

Абсолютное большинство мужчин не хотят видеть рядом с собой женщину, которая не умеет ухаживать за собой и не придерживается простых правил гигиены, но при этом «ценит» яркость в макияже. Вряд ли стоит надеяться на отношения девушкам, которые не следят за своей одеждой, не умеют найти «золотую середину» и комбинируют поистине несовместимые предметы.

Не нравятся сильной половине человечества дамы, имеющие скверный характер, и обладающие слишком явной загадочностью. В первом случае велик риск возникновения ссор и недопонимания в простых вопросах, а во втором – мужчин отталкивает непредсказуемость и явная холодность.

Не вызывают интереса и девушки, которые слишком активно выражают свои жизненные позиции или постоянно брюзжащие особы, а также дамы, сводящие все свои интересы к сексу и ставящие флирт на первое место.

При всем этом легкий флирт, сочетающийся с внешней привлекательностью, харизмой и естественностью, могут стать лучшим способом завязать длительные отношения. Самодостаточные мужчины наиболее часто обращают внимание на женщин, которые излучают энергию. Велик шанс найти спутника жизни у девушек, которые живут в гармонии с миром и умеют видеть радость в мелочах.