Золотые цепочки: самые популярные модели 2019-2020

Золотые цепочки находятся на пике моды

Цепочка на шею — это классическое украшение, которое в моде всегда. Ее можно носить как самостоятельное изделие, так и в комплекте с кулонами, крестиками, несколькими подвесками — выбор велик.

Лучший металл для цепочки — это, бесспорно, золото. Вот почему фото последних коллекций известных брендов, таких как Giambattista Valli, Dolce & Gabbana, Chloe, Louis Vuitton, заполнили крупные золотые цепочки, сейчас они на пике популярности. Специалисты Укрзолото расскажут, как лучше носить эти универсальные украшения в 2019 году, и какие цепочки купить, чтобы быть в тренде в 2020.

Модные цепочки из золота

Ювелирные онлайн-магазины встретили новый сезон во всеоружии: ассортимент пополнили новые модели золотых цепочек на любой вкус и бюджет. И если цена массивных ярких украшений достаточно высока, то тонкие воздушные модели стоят недорого, и доступны всем. В интернет-магазинах легко выбрать изделие, которое станет настоящей изюминкой образа, для чего достаточно сравнить несколько моделей, изучив их характеристики и цены. Листая каталог, обращайте внимание на цепочки, которые популярны в этом сезоне и будут пользоваться спросом еще долгое время:

Крупные цепи с необычными, асимметричными камнями-подвесками;

золотые цепочки с медальонами в форме монет — как с одним, так и с целой россыпью;

чокеры в виде переплетения круглых и прямоугольных звеньев — геометрия всегда актуальна;

изделия с воздушными видами плетения: Love, нонна, тройной шеппард;

длинные тонкие цепочки с подвесками, иногда достающими до пояса;

комбинированные украшения: выполнены из разных фрагментов, сочетают в себе несколько видов плетения;

массивные цепи без кулона — их носят как колье;

многослойные украшения: несколько цепочек из красного, желтого и белого золота, с разными плетениями и кулонами, чем необычнее сочетания, тем лучше.

Какие виды плетений будут популярны в 2020?

Дизайн цепочки, а также ее прочность и долговечность в первую очередь зависят от ее вида плетения. Самыми модными плетениями в следующем году станут:

Снейк: плотно прилегающие друг к другу звенья с круглым сечением формируют цепочку, напоминающую тело змеи.

Love: звенья в этом плетении похожи на маленькие сердца.

Роза — сложное и дорогое плетение, каждое звено которого похоже на цветок.

Фантазийное — звенья одной цепи отличаются формой, цветом металла и размером, создавая красивый рисунок.

Если вы выбрали цепочку с плетениями видов «Роза» или Фантазийное, эти изделия не требуют дополнительных украшений в виде подвесок, они красивы сами по себе. Эксперты Ukrzoloto советуют носить такой аксессуар как самостоятельное украшение, дополнив его браслетами и сережками из того же металла.