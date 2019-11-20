Золотые цепочки: самые популярные модели 2019-2020
Цепочка на шею — это классическое украшение, которое в моде всегда. Ее можно носить как самостоятельное изделие, так и в комплекте с кулонами, крестиками, несколькими подвесками — выбор велик.
Лучший металл для цепочки — это, бесспорно, золото. Вот почему фото последних коллекций известных брендов, таких как Giambattista Valli, Dolce & Gabbana, Chloe, Louis Vuitton, заполнили крупные золотые цепочки, сейчас они на пике популярности. Специалисты Укрзолото расскажут, как лучше носить эти универсальные украшения в 2019 году, и какие цепочки купить, чтобы быть в тренде в 2020.
Модные цепочки из золота
Ювелирные онлайн-магазины встретили новый сезон во всеоружии: ассортимент пополнили новые модели золотых цепочек на любой вкус и бюджет. И если цена массивных ярких украшений достаточно высока, то тонкие воздушные модели стоят недорого, и доступны всем. В интернет-магазинах легко выбрать изделие, которое станет настоящей изюминкой образа, для чего достаточно сравнить несколько моделей, изучив их характеристики и цены. Листая каталог, обращайте внимание на цепочки, которые популярны в этом сезоне и будут пользоваться спросом еще долгое время:
- Крупные цепи с необычными, асимметричными камнями-подвесками;
- золотые цепочки с медальонами в форме монет — как с одним, так и с целой россыпью;
- чокеры в виде переплетения круглых и прямоугольных звеньев — геометрия всегда актуальна;
- изделия с воздушными видами плетения: Love, нонна, тройной шеппард;
- длинные тонкие цепочки с подвесками, иногда достающими до пояса;
- комбинированные украшения: выполнены из разных фрагментов, сочетают в себе несколько видов плетения;
- массивные цепи без кулона — их носят как колье;
- многослойные украшения: несколько цепочек из красного, желтого и белого золота, с разными плетениями и кулонами, чем необычнее сочетания, тем лучше.
Какие виды плетений будут популярны в 2020?
Дизайн цепочки, а также ее прочность и долговечность в первую очередь зависят от ее вида плетения. Самыми модными плетениями в следующем году станут:
- Снейк: плотно прилегающие друг к другу звенья с круглым сечением формируют цепочку, напоминающую тело змеи.
- Love: звенья в этом плетении похожи на маленькие сердца.
- Роза — сложное и дорогое плетение, каждое звено которого похоже на цветок.
- Фантазийное — звенья одной цепи отличаются формой, цветом металла и размером, создавая красивый рисунок.
Если вы выбрали цепочку с плетениями видов «Роза» или Фантазийное, эти изделия не требуют дополнительных украшений в виде подвесок, они красивы сами по себе. Эксперты Ukrzoloto советуют носить такой аксессуар как самостоятельное украшение, дополнив его браслетами и сережками из того же металла.