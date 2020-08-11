Золотые браслеты с бриллиантами — больше, чем просто подарок

Украшения — это неотъемлемая часть любого образа каждой женщины. Невозможно себе представить посещение мероприятия и деловые встречи без элегантных украшений в виде цепочек, колец, браслетов и других аксессуаров.

Данные изделия могут выполняться из различных сплавов металла, но более предпочтителен выбор золота. Его блеск добавляет образу особого шика и стиля. А если украшение имеет вставку из бриллианта, то это лучший аксессуар для себя и на подарок.

В данной статье подробнее рассмотрим золотые браслеты с бриллиантами. Как правильно выбрать и не прогадать с покупкой, подскажут эксперты ювелирного мира Злато.

Какие бывают браслеты: виды

Чтобы ориентироваться в ассортименте современных ювелирных лавок, стоит ознакомиться с видами браслетов, а именно:

Изделия, изготовленные в виде цепочек, инкрустированные бриллиантами, а также изумрудами, сапфирами различных дизайнерских решений — это самые прекрасные виды украшений, которые подчеркивают нежность и изящество женской руки. Аксессуары могут быть выполнены из одного вида металла, а также комбинированные. Купить такой браслет — значит сделать женщину поистине счастливой. Браслеты бывают жесткие (шарнирные, цельные, пружинные) и мягкие. Шарнирные модели широкие и имеют сложную конфигурацию. Они состоят из двух частей, соединенных между собой. Пружинные, в свою очередь, отличаются прочностью и разрезом. Это дает возможность надеть его на любую руку. Цельные, замкнутые браслеты напоминают обруч. Далеко не каждая рука сможет надеть такую модель, поэтому для подарка она не совсем актуальна.

Мягкие браслеты — это цепочки, состоящие из отдельных звеньев. Различные плетения позволяют ювелирам воплощать любые идеи, тем самым создавая ювелирные шедевры. Важно понимать, что чем кропотливее работа мастера и дороже материал с камнем, тем выше цена изделия.

Чтобы браслет комфортно разместился на руке, не натирал и не надавливал кожу, его нужно подбирать на 1 см больше, чем обхват запястья.

Женские и мужские браслеты

Если сравнить между собой женские и мужские модели браслетов, то можно увидеть существенную разницу. Основным их отличием является плетение и толщина. Женские изделия женственны и изящны. Мужским вариантам характерны изделия с более широким и крупным плетением. Браслеты с бриллиантами станут отличным подарком не только для возлюбленного, но также начальника в знак памятного события.

Осуществлять покупку после просмотра фото ювелирной продукции в электронных журналах или же посещая магазин — дело каждого. Магазин Zlato отмечает, что выбор украшений с бриллиантами в любом случае будет оправданным.