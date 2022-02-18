Злочини Росії відомі: Місія ОБСЄ зафіксувала 591 порушення тиші на сході України

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Окупанти обстрілюють українську землю / ООС

СММ ОБСЄ зафіксувала 17 лютого у Донецькій області 189 порушень режиму припинення вогню та 402 таких порушення на Луганщині.

про це повідомляється у щоденному звіті № 37/2022, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 17 лютого.

"У Донецькій області СММ зареєструвала 189 порушень режиму припинення вогню, зокрема 128 вибухів (13 вибухів від вихідного вогню та 115 вибухів невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень зафіксовано в районах на північ, схід і північний захід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), на південь від н. п. Старомихайлівка (непідконтрольний урядові, 15 км на захід від Донецька), а також на південний схід і південний захід від н. п. Гладосове (підконтрольний урядові, 51 км на північний схід від Донецька).

За попередній звітний період у цій області було зареєстровано 24 порушення режиму припинення вогню.

"У Луганській області Місія зареєструвала 402 порушення режиму припинення вогню, зокрема 188 вибухів невизначеного походження", - зазначається у звіті.

Більшість порушень зафіксовано в межах і поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

Крім цього, СММ зафіксувала 5 вибухів від артилерійського вогню на полігоні поблизу н. п. Шимшинівка (непідконтрольний урядові, 27 км на південний захід від Луганська), які, за оцінкою, сталися в рамках навчань із бойовою стрільбою поза зоною безпеки.

У районі проведення операції Об’єднаних сил 17 лютого станом на 22:00 російсько-окупаційні війська 50 разів порушили режим припинення вогню, з яких 39 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.