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Зимние корпоративы. Что? Где? Когда?

15:40
Кейтеринг - удачное решение для организации корпоратива или вечеринки - фото 1
Кейтеринг - удачное решение для организации корпоратива или вечеринки

Зимние праздники всегда ассоциируются с вечеринками, корпоративами на работе и вкусной едой.

Как организовать корпоративный праздник, чтобы всем понравилось и долго не выбирать место, уровень ресторана и программу? На помощь придет выездное обслуживание – кейтеринг. Компания BOX Catering предлагает организацию любого корпоративного мероприятия – новогоднего фуршета, коктейля, зимней вечеринки на большое количество гостей. Профессиональная подготовка, приготовление блюд и подача на уровне ресторана в любое место.

С чего начать подготовку?

Зимние корпоративы. Что? Где? Когда? - фото 193015

Готовясь к новогодней вечеринке, следует продумать такие вещи:

  1. Выбор концепции – это формат вечеринки – фуршет, где гостям предлагаются легкие закуски на ходу, банкет с посадочными местами и оформлением столов или коктейль – рассадка гостей за столиками и обслуживание с разносом закусок и напитков. Также подбирается тематика праздника, согласно поводу – Новый год, День рождения компании, 23 февраля или просто кофе-пауза на конференции. Это определение со стилем и оформлением, программой развлечений для сотрудников, меню.
  2. Планирование бюджета. Важно определиться с расходами, которые готова понести компания на организацию праздника и развлечений. Заказ шикарного ресторана с изысканной кухней или вечеринка в офисе с доставкой. Если это услуги кейтеринга, то спланировать расходы с учетом количества гостей, направления и меню.
  3. Выбор локации. Подбирается место для проведения зимнего праздника для сотрудников компании. Локация должна совпадать с концепцией. Размещение гостей может быть в офисе или в арендованном помещении, или же на природе. Если тематика новогоднего праздника подразумевает выезд за город в домики среди леса, то следует позаботиться приготовлении праздничных блюд или их доставке, организации мероприятия и украшения помещений. Проведение корпоратива за городом с услугами кейтеринга позволяет устроить незабываемый праздник и не заботиться о блюдах, их доставке и последующей уборке с мытьем посуды.
  4. Выбор кейтеринговой компании и функционала. Компания должна предлагать услуги, которые вам необходимы – это предоставление расширенного меню из свежих качественных продуктов, коммуникацию, сервисное обслуживание официантов и дополнительные услуги по организации. В зависимости от концепции мероприятия – фуршет или банкет, компания должна предоставить свою посуду и персонал, подготовить помещение.

Программу развлечений выбирает сам заказчик и устраивает ее, согласно своим требованиям, а помощь в организации праздничного обеда или ужина лежит на плечах кейтеринговой компании.

Что предлагает BOX Catering?

Зимние корпоративы. Что? Где? Когда? - фото 193014

Наша компания предлагает профессиональные услуги выездного обслуживания на праздничные банкеты или вечеринки с любым количеством гостей.

Мы предлагаем:

  • Заказ под ключ – полное сопровождение мероприятия от разработки концепции, локации и меню до украшения зала и аренды мебели, коммуникация с заказчиком на всех этапах;
  • Гибкий подход – подбираем индивидуальное меню, если не подходит из каталога;
  • Собственные мощности – предоставляем персонал, упаковку еды, столовые приборы, скатерти, быстро доставляем заказ – 2,5 часа на приготовление и доставку по Киеву или Одессе;
  • Высокое качество и только натуральные продукты, выпечка, гриль и любое меню – все собственного производства, позволяющее гарантировать результат;
  • Стиль исполнения – мы организуем ваш праздник на высоком уровне по заказу.

BOX Catering позволит удивить, накормить и развлечь гостей на корпоративе любого формата. Это модно, стильно и демонстрирует статус компании. Обращайтесь к нам по контактам:

адреса:

  • Киев, ул. Антоновича, 158
  • Одесса, ул. Пушкинская, 72

телефон:

  • (097) 360-20-20
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