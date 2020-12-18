Журналисты рассекретили имя настоящего владельца Pornhub

Тайное становится явным

Журналисты Financial Times провели серьезное расследование и узнали имя главного человека в мире порно - владельца Pornhub. Его личность тщательно скрывалась. Но 2020 год разрушает и не такое.

Компания MindGeek, которая управляет крупнейшими порносайтами мира (Pornhub, RedTube, YouPorn, Brazzers, Reality Kings) принадлежит американскому бизнесмену Бернарду Бергемару.

В расследовании Financial Times сказано, что Бергемар владеет MindGeek через сложную и запутанную сеть дочерних компаний, которые все это время держали его имя в секрете.

Ему принадлежит большая часть акций дочерних компаний, и журналисты считают, что это напрямую указывает на конечного бенефициара.

Имя Бергемара известно только узком кругу топ-менеджеров MindGeek, многие из которых также находятся в тени.

FT отмечает, что Бергемара и многих топ-менеджеров, фигурирующих в корпоративных документах, до публикации расследования не искал даже Google.

Теперь будет)

4 декабря газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Pornhub зарабатывает на видео с реальными сценами насилия и несовершеннолетними Mastercard начала расследование против Pornhub из-за материалов с насилием и изображений детей.

Одна женщина рассказала журналистам, что нашла более 50 роликов на сайте со своей 15-летней дочерью после ее исчезновения, а 19-летняя девушка подверглась жестокой травле в колледже из-за слива интимного видео для парня. Ситуация довела ее до наркозависимости и попытки суицида.Mastercard и Visa после проверки отказались сотрудничать с порносайтом, а сама платформа ввела новые ограничения Pornhub ограничил загрузку и скачивание видео на фоне расследований Visa и Mastercard и удалила 10 миллионов видео(более 60% своего контента).

Вместе с тем Pornhub отверг обвинения, а на MindGeek начали подавать судебные иски. Теперь Бергемара также могут привлечь к ответственности.