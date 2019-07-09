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Жизнь не стоит ничего: в Днепре суд отпустил убийц бездомного, которые сняли все на видео

10:40
Убийцы 48-летнего бездомного в Днепре вышли на свободу - фото 1
Убийцы 48-летнего бездомного в Днепре вышли на свободу

Служители Фемиды в Днепре выпустили из следственного изолятора 23-летнего и 26-летнего злоумышленников, убивших человека только для того, чтобы снять свой "подвиг" на видео.

Освобождение заснявших момент лишения человека жизни вообще ни в какие рамки не вписывается, особенно с учетом того, что тяжкое преступление вообще не предполагает других мер пресечения.

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Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Чем руководствовались судьи, отпустившие айтишников, которые в апреле этого года ради развлечения избили 48-летнего мужчину, а также выбросили его в Днепр, неизвестно.

"Гуманный суд Днепра выпустил из следственного изолятора на свободу двух подонков, обвиняемых в убийстве человека. Человек, инвалид второй группы, погиб, - написал генерал. - Все, что происходило, один из подонков снимал на видео, документируя свои преступные действия. К сожалению, жизнь обычного человека пока не стоит ничего".

Убийцы же могут отделаться лишь легким испугом и попытаться свалить случившееся на несчастный случай. Или же просто сбежать и скрываться от ответственности.

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Днепр Вячеслав Аброськин полиция МВД убийство Новости
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