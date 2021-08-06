Житель Тернопільщини сплатить понад 175 тисяч грн за дурну звичку палити сміття

З вогнем не жартують / ДСНС

Шумський районний суд засудив чоловіка з міста Шумськ, Тернопільська область, до обмеження волі і компенсації збитків через підпал сміття, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Кременецька місцева прокуратура Тернопільської області підтримала публічне звинувачення щодо чоловіка, який «спричинив пожежу в лісі, спалюючи сміття», а також подала позов про відшкодування ним завданих збитків. Сума кругленька.

«Йдеться про випадок, що стався ще у травні 2021 року. Вироком Шумського районного суду чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині й призначено йому покарання у вигляді двох років обмеження волі з випробувальним терміном на один рік. Також задоволено позов прокурора про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на суму понад 175 тисяч гривень», – повідомляє рятувальна служба.

При цьому з початку року, за даними ДСНС, в Україні ліквідували понад 14 тисяч пожеж у лісах, сільськогосподарських угіддях, торфовищах та на відкритій території.

В Україні досі важко притягнути до відповідальності за завдання шкоди довкіллю. ДСНС нагадує, що наразі триває період високого рівня пожежної небезпеки, який накладається на час збору врожаю, тому «вкрай важливо не провокувати пожежі та вчасно повідомляти про виявлення загорянь».

15 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)», який передбачає збільшення штрафів за підпал трави й лісові пожежі.