Жінка з Малі народила одразу дев'ятьох дітей

Малеча жива й здорова / Ministère de la Santé et du Développement Social

25-річна мешканка африканського Малі на ім'я Халіма Сіссе успішно народила відразу дев'ятьох немовлят - на два більше, ніж очікували лікарі, які під час УЗД змогли помітити лише сімох дітей.

Народжувала Халіма Сіссе у Марокко - саме туди у спеціальну клініку її відправила влада Малі.

Тепер вона мати п'ятерих дівчаток і четверих хлопчиків. Також у жінки є ще одна дитина - донька. Та щасливий чоловік Адьюданд Кадир Арбі.

Халіма Сіссе стала відомою у Малі ще під час вагітності, коли лікарі вважали, що вона очікує на сімох дітей. Однак фахівці побоювалися за її здоров'я та шанси дітей вижити, тому влада вирішила допомогти.

Після того, як майбутня мати провела два тижні в лікарні столиці Малі Бамако, 30 березня лікарі вирішили перевести її в марокканську клініку.

Вже там, ще через п'ять тижнів, їй зробили кесарів розтин.

Чоловік Халіми перебуває у Малі зі старшою дочкою, але, за його словами, він спілкується з дружиною в лікарні і не хвилюється про майбутнє сім'ї, яка несподівано стала дуже-дуже багатодітною.

"Господь послав нам цих дітей, так що йому і вирішувати, що з ними буде далі, - сказав він в інтерв'ю Африканської службі BBC. - Я абсолютно не хвилююся, адже коли Всевишній робить щось, його шляхи несповідимі" . "Мені зателефонували всі, буквально всі! - додає він. - Влада дзвонила, щоб сказати, як вони за нас раді, і я їм подякував. Навіть президент мені дзвонив".

Очікується, що мати з дев'ятьма новонародженими зможе повернутися додому вже за кілька тижнів.

Дев'ятірня - надзвичайно рідкісне явище, зазвичай пов'язане з ускладненнями, в результаті яких немовлята помирають.

Медикам відомі два таких випадки - в Австралії у 1971 році і в Малайзії в 1999 році. В обох ніхто з дітей не вижив. У 2009 році у американки народилося вісім дітей і всі вони вижили, причому зачаті вони були за допомогою штучного запліднення.