Жеребкування Ліги Чемпіонів: яких суперників отримали українські клуби

Ліга Чемпіонів - сезон 2021/2022

У Стамбулі 26 серпня відбулося жеребкування групової стадії футбольної Ліги чемпіонів УЄФА. Про своїх суперників дізналися і українські представники – київське «Динамо» і донецький «Шахтар».

Кияни перед жеребкуванням перебували в четвертому за силою кошику, донеччани – в третьому.

«Шахтар» потрапив до групи D, його суперниками стали мадридський «Реал», міланський «Інтер» та сенсаційний "Шериф" з Молдови, який тренує український фахівець Юрій Вернидуб.

Кияни потрапили в групу E, де зіграє з Баварією, Барселоною і Бенфікою, де грає українець Роман Яремчук.

Підсумки жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 2021/2022:

Груповий турнір Ліги чемпіонів стартує 14 вересня.