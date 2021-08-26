Жеребкування Ліги Чемпіонів: яких суперників отримали українські клуби
Ліга Чемпіонів - сезон 2021/2022
У Стамбулі 26 серпня відбулося жеребкування групової стадії футбольної Ліги чемпіонів УЄФА. Про своїх суперників дізналися і українські представники – київське «Динамо» і донецький «Шахтар».
Кияни перед жеребкуванням перебували в четвертому за силою кошику, донеччани – в третьому.
«Шахтар» потрапив до групи D, його суперниками стали мадридський «Реал», міланський «Інтер» та сенсаційний "Шериф" з Молдови, який тренує український фахівець Юрій Вернидуб.
Кияни потрапили в групу E, де зіграє з Баварією, Барселоною і Бенфікою, де грає українець Роман Яремчук.
Підсумки жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 2021/2022:
Груповий турнір Ліги чемпіонів стартує 14 вересня.
Другое на тему
Відключення населення від комунальних послуг за борги повернулося
11:21
Німецький суд зробив дуже боляче путінському "Північному потоку"
Вчера, 15:12
Депутати проголосували за великий герб України
Вчера, 10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации