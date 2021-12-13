Жеребкування Ліги Чемпіонів: Мессі зіграє проти Роналду
Мессі та Роналду знову зіграють один проти одного / УЄФА
13 грудня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 16 команд кращих команд Європи дізналися про своїх перших суперників у плей-офф турніру.
Результати жеребкування
- "Бенфіка" (Португалія) - "Реал" (Іспанія)
- "Вільярреал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
- "Атлетіко" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)
- "Зальцбург" (Австрія) - "Ліверпуль" (Англія)
- "Інтер" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди)
- "Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція)
- "Спортінг" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)
- "Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
- Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки-відповіді відбудуться 8/9/15/16 березня. Перші матчі пройдуть на полях команд, зазначених першими.
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- Найбільш інтригуючим протистоянням туру варто визнати зустріч МЮ і ПСЖ, за як грають найкращі футболісти 21 століття Мессі та Роналду.
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