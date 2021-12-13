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Жеребкування Ліги Чемпіонів: Мессі зіграє проти Роналду

14:03
Мессі та Роналду знову зіграють один проти одного - фото 1
Мессі та Роналду знову зіграють один проти одного / УЄФА

13 грудня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 16 команд кращих команд Європи дізналися про своїх перших суперників у плей-офф турніру.

Результати жеребкування

  • "Бенфіка" (Португалія) - "Реал" (Іспанія)
  • "Вільярреал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
  • "Атлетіко" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)
  • "Зальцбург" (Австрія) - "Ліверпуль" (Англія)
  • "Інтер" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди)
  • "Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція)
  • "Спортінг" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)
  • "Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
  • Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки-відповіді відбудуться 8/9/15/16 березня. Перші матчі пройдуть на полях команд, зазначених першими.
  • Жеребкування Ліги Чемпіонів: Мессі зіграє проти Роналду - фото 209916
  • Найбільш інтригуючим протистоянням туру варто визнати зустріч МЮ і ПСЖ, за як грають найкращі футболісти 21 століття Мессі та Роналду.
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Лионель Месси Криштиану Роналду Лига Чемпионов Футбол Новини Украина
ЮА-Футбол
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