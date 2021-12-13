Жеребкування Ліги Чемпіонів: Мессі зіграє проти Роналду

Мессі та Роналду знову зіграють один проти одного / УЄФА

13 грудня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 16 команд кращих команд Європи дізналися про своїх перших суперників у плей-офф турніру.

Результати жеребкування