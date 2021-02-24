Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні

Гвалтівник Депардьє / АФП

Французька прокуратура пред'явила 72-річному акторові Жерару Депардьє звинувачення в згвалтуванні і сексуальному насильстві стосовно 20-річної актриси в 2018 році.

Розслідування справи припинили в 2019 році через відсутність доказів, але влітку 2020 року його відновили після скарги актриси. 16 грудня 2020 року прокуратура пред'явила Депардьє звинувачення, повідомляє BFM TV.

Про це стало відомомо тільки зараз.

Раніше газета Le Parisien писала, що Депардьє як друг батька жінки запропонував їй допомогу в кар'єрі, запросив на репетицію в свій будинок в Парижі, де нібито поглумився над нею 7 і 13 серпня 2018 року.

Джерело AFP підтверджує, що Депардьє - друг сім'ї актриси, але, за його словами, «у зустрічі не було нічого професійного».

Адвокат актора Ерве Темім повідомив AFP, що Жерар Депардьє перебуває на волі, але під судовим наглядом. За його словами, Депардьє «повністю відкидає звинувачення».

Також не відомо, чи планує актор укритися від правосуддя у своїй квартирі в Сараньску, яку йому подарували після набуття громадянства РФ.