Женские духи: невероятное разнообразие выбора

16:56 22 декабря,

Женщины просто обожают хорошо пахнуть, причем предпочитают, чтобы ароматы всегда были разными. Это отличное решение, поскольку можно менять их в зависимости от настроения.

Какие духи стоит купить прекрасной леди, которая желает быть неотразимой?

Типы ароматов: что можно найти на рынке

На самом деле представительницам прекрасного пола действительно есть, из чего выбирать, ведь рынок дает им просто невероятное разнообразие предложений. Один из самых популярных ароматов - цветочный. Ноты ландыша или лаванды, туберозы или жасмина, а также многого другого - все это позволяет женщине как будто погрузиться в объятия благоухающего цветочного сада. Цветочные композиции считаются наиболее изящными, это именно то, чего женщина ждет от аромата.

Фруктовые духи однозначно подходят для летнего вечера и соблазняют аппетитной сладостью, от которой просто невозможно оторваться. В то же время цитрусовые приятно освежают: очень многие представительницы прекрасного поля являются поклонницами апельсина или бергамота.

Что касается шипровых парфюмов, то они долгое время считались мужскими, однако эпоха унисекс расставила все по своим местам, сегодня ароматы мха и леса окутывают и женщин. В то же время знойные красавицы часто отдают предпочтение более пряным духам с запахом специй.

Существуют и другие разновидности ароматов, например, альдегидные и ориентальные, и все они хороши по-своему. При выборе стоит обратить внимание не только на тип аромата, но и на качество духов.

Как выбрать хорошие духи: простые правила

Не нужно сразу же покупать аромат, который понравился: следует сначала нанести его на кожу и походить так несколько часов. Когда испарятся верхние ноты, появятся сердечные. Они обычно держатся дольше всех, поэтому именно на них и необходимо ориентироваться при выборе.

Второе правило - покупать качественную продукцию. Если аромат низкого качества, он будет испаряться с кожи очень быстро, так что это не только неудобно, но и невыгодно с финансовой точки зрения, поскольку флакончика фирменной продукции хватает очень надолго.

Лучше всего руководствоваться при выборе собственными вкусами, а не модными советами, поскольку каждой женщине нравится и подходит свой аромат. Также требуется выбрать для покупки хороший интернет-магазин, который предлагает качественную продукцию, но при этом по доступной стоимости.