Зеленський ввів санкції проти найбагатшої жінки Росії
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції від 16 липня щодо шістьох людей та 10 юридичних осіб. Серед них - офіційно найбагатша росіянка Тетяна Бакальчук, гендиректор онлайн-магазину Wildberries.
Про це йдеться в указі президента від 23 липня.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в тексті.
Указ набуває чинності з моменту оприлюднення. Санкції триватимуть три роки.
Додатки до указу містять перелік з чотирьох громадян Росії та двох – Франції, чиї активи в Україні мають бути заморожені.
Крім того, санкції застосовані проти російської компанії «Вайлдберріз» та її філій в Україні, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизстані, Казахстані, а також – трьох організацій у Франції, пов’язаних із незаконним збройним угрупованням «ДНР» та окупованим Росією Кримом.
У список потрапили також керівники інтернет-магазину. Це росіяни:
- Тетяна Бакальчук - гендиректор Wildberries;
- Владислав Бакальчук - співвласник Wildberries;
- Андрій Ревяшко - директор з питань ІТ Wildberries ;
- Олексій Кузменко - керівник напрямку "книги" Wildberries.
Тетяна Бакальчук є також засновницею магазину. Вона отримала статус найбагатшої жінки Російської Федерації за підсумками першого кварталу 2021 року.
Ще санкції введені проти неприбуткових організацій "Офіційний репрезентаційний центр ДНР у Франції", "Асоціація представництва ДНР у Франції", "Асоціація Франція – Крим"
Серед обмежень – блокування активів, припинення транзиту ресурсів, перевезень територією України, заборонене виведення капіталів за межі та інші.
Ще під санкції потрапили французи – Фаяр Жераль-Юбер, засновник некомерційної організації "Офіційний репрезентаційний центр ДНР у Франції" та Неан Крістель, співробітниця так званого "Міжнародного пресцентру Doni". Вона проживає у Донецьку.
Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборона на виведення капіталів з України, припинення транзиту ресурсів та перевезень територією України, заборона на надання технологій та інтелектуальних прав.