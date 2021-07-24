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Зеленський ввів санкції проти найбагатшої жінки Росії

08:41
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Росіян покарано / Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції від 16 липня щодо шістьох людей та 10 юридичних осіб. Серед них - офіційно найбагатша росіянка Тетяна Бакальчук, гендиректор онлайн-магазину Wildberries.

Про це йдеться в указі президента від 23 липня.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в тексті.

Указ набуває чинності з моменту оприлюднення. Санкції триватимуть три роки.

Додатки до указу містять перелік з чотирьох громадян Росії та двох – Франції, чиї активи в Україні мають бути заморожені.

Крім того, санкції застосовані проти російської компанії «Вайлдберріз» та її філій в Україні, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизстані, Казахстані, а також – трьох організацій у Франції, пов’язаних із незаконним збройним угрупованням «ДНР» та окупованим Росією Кримом.

У список потрапили також керівники інтернет-магазину. Це росіяни:

  • Тетяна Бакальчук - гендиректор Wildberries;
  • Владислав Бакальчук - співвласник Wildberries;
  • Андрій Ревяшко - директор з питань ІТ Wildberries ;
  • Олексій Кузменко - керівник напрямку "книги" Wildberries.

Тетяна Бакальчук є також засновницею магазину. Вона отримала статус найбагатшої жінки Російської Федерації за підсумками першого кварталу 2021 року.

Ще санкції введені проти неприбуткових організацій "Офіційний репрезентаційний центр ДНР у Франції", "Асоціація представництва ДНР у Франції", "Асоціація Франція – Крим"

Серед обмежень – блокування активів, припинення транзиту ресурсів, перевезень територією України, заборонене виведення капіталів за межі та інші.

Ще під санкції потрапили французи – Фаяр Жераль-Юбер, засновник некомерційної організації "Офіційний репрезентаційний центр ДНР у Франції" та Неан Крістель, співробітниця так званого "Міжнародного пресцентру Doni". Вона проживає у Донецьку.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборона на виведення капіталів з України, припинення транзиту ресурсів та перевезень територією України, заборона на надання технологій та інтелектуальних прав.

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