Зеленский снова шикарно отдохнет, но уже в Украине

Зеленский будет тусить в резиденции президента в "Синегоре"

В пятницу, 27 декабря, президент и лидер Зе команды отбудет по работе на Западную Украину, а вопрос его возвращения в Киев для работы до Нового года находится в подвешенном состоянии.

Вместо того, чтобы решать важнейшие государственные проблемы в столице, Владимир Зеленский хочет отдохнуть, но если обмен украинцев-заложников на террористов все же состоится, президент на нем будет присутствовать.

По данным ряда СМИ, новогодние праздники президент собирается отметить в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

Здесь же будут присутствовать соратники и приближенные главы страны. Приглашены на гулянку Андрей Богдан со своей пассией, а также другие заместители главы Офиса президента. Другие соратники лидера Зе команды на пати к Зеленскому не собираются. Спикер ВР Дмитрий Разумков намерен встретиь 2020-й в Киеве, а помощник президента Сергей Шефир собирается с семьей за границу.

В какую сумму обойдется государству празднование Нового года гарантом, неизвестно. Впрочем, элитная резиденция площаью 10 тысяч 886 гектаров с охотничьими угодьями и заповедными лесами считается излюбленным местом многих президентов. С момента перестройки ведомственного санатория в президентскую дачу в 2001-м тут тусили Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Католическое рождество в 2018-м году здесь справлял и Петр Порошенко.

"Синегора" - одна из самых фешенебельных резиденций главы государства. На территории есть ресторан, десять построек, канатная дорога и питомник с животными, SPA-центр, пруд с карпами и форелью и вертолетная площадка.

Примечательно, что склонность к отдыху вместо работу президент страны демонстрирует регулярно. В апреле, ещё не будучи президентом, Зеленский задерживался в Париже после своей встречи с Макроном. Затем, уже заняв должность президента, глава государства с женой и Андреем Богданом чилились на Ниагаре после конференции в Торонто. На день дольше положенного был и визит Зеленского в Японию на интронизаций императора.