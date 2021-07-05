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Збірна України заробила 16 мільйонів євро на Євро-2020

20:50
За перемоги українців добряче заплатили - фото 1
За перемоги українців добряче заплатили / УАФ

Збірна України отримає 16 мільйонів євро за підсумками виступу на чемпіонаті Європи-2020. Ця сума набралася завдяки проходу до чвертьфіналу турніру.

Ця сума вирахувана виходячи з призового фонду, яку УЄФА заклав на Євро-2020 ще в 2018 році.

Збірна України заробила 16 мільйонів євро на Євро-2020 - фото 208434

Інфографіка Футбол 24

Всі 24 команди-учасниці Євро-2020, включаючи Україну, автоматично отримали по 9,25 мільйона євро за потрапляння в основний етап турніру.

На груповому етапі за кожну перемогу Збірні отримували по 1,5 мільйона євро, а за нічию - по 750 тисяч. Україна виграла один матч проти Північної Македонії і заробила в групі 1,5 млн євро, інші дві гри синьо-жовті програли.

За вихід в 1/8 фіналу Україна, як і інші збірні-учасниці плей-офф, отримала 2 мільйони євро. Потрапляння до чвертьфіналу гарантувало збірній ще 3,25 млн євро.

У підсумку збірна України за весь турнір отримала 16 мільйонів євро.

Команди, що потрапили в півфінал, отримали ще по 5 млн євро. Фіналіст Євро - 2020 заробить +7 мільйонів євро, а переможець - 10 мільйонів.

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РБК-Україна
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