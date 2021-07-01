Володимир Зеленський Роман Протасевич Карантин в Україні Евро 2020 Війна на Донбасі Досьє

Збірна України на матч з Англією ризикує залишитись без підтримки уболівальників

07:18
Підтримка земляків допомогла у матчі зі Швецією - фото 1
Підтримка земляків допомогла у матчі зі Швецією / УЄФА

Наступної суботи збірна України зіграє з Англією в 1/4 фіналу Євро 2020. Але оскільки в’їзд до Італії для українців закритий через пандемію COVID-19 велика частина українських уболівальників не зможе приїхати на гру.

«Відповідно до Декрету уряду Італії від 18.05.2021… туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена і Україна, все ще перебувають під забороною», – йдеться в повідомленні посольства України в Італії.

У посольстві додали, що відвідати Італію громадяни вказаної групи можуть лише за таких підстав (із обов’язковим наданням підтверджувальних документів):

  • робота;навчання;лікування;повернення на постійне місце проживання;обставини, пов’язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Италия Футбол Евро 2020 Пандемия коронавируса Новини Украина
Радіо Свобода
Другое на тему
Земля стала товаром - фото 1
В Україні відкрився ринок сільськогосподарської землі
10:37
Дочекалися - фото 1
Компанія Apple відкрила офіс в Україні
Вчера, 21:18
Велика перемога! - фото 1
Тріумф характеру: Україна долає шведів і виходить до чвертьфіналу
Вчера, 00:37
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
22 июня, 09:30
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 04:00
Литва помнит - фото 1
80 лет назад: Как страны Балтии оказались жертвами "русского мира"
14 июня, 13:15