Збірна України на матч з Англією ризикує залишитись без підтримки уболівальників

Підтримка земляків допомогла у матчі зі Швецією / УЄФА

Наступної суботи збірна України зіграє з Англією в 1/4 фіналу Євро 2020. Але оскільки в’їзд до Італії для українців закритий через пандемію COVID-19 велика частина українських уболівальників не зможе приїхати на гру.

«Відповідно до Декрету уряду Італії від 18.05.2021… туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена і Україна, все ще перебувають під забороною», – йдеться в повідомленні посольства України в Італії.

У посольстві додали, що відвідати Італію громадяни вказаної групи можуть лише за таких підстав (із обов’язковим наданням підтверджувальних документів):