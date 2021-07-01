Збірна України на матч з Англією ризикує залишитись без підтримки уболівальників
Підтримка земляків допомогла у матчі зі Швецією / УЄФА
Наступної суботи збірна України зіграє з Англією в 1/4 фіналу Євро 2020. Але оскільки в’їзд до Італії для українців закритий через пандемію COVID-19 велика частина українських уболівальників не зможе приїхати на гру.
«Відповідно до Декрету уряду Італії від 18.05.2021… туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена і Україна, все ще перебувають під забороною», – йдеться в повідомленні посольства України в Італії.
У посольстві додали, що відвідати Італію громадяни вказаної групи можуть лише за таких підстав (із обов’язковим наданням підтверджувальних документів):
- робота;навчання;лікування;повернення на постійне місце проживання;обставини, пов’язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.
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