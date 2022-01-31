Завтра різко подорожчають пластикові пакети

Боротьба за екологію триває

З 1 лютого в Україні вартість пластикових пакетів для споживачів становитиме від 2 до 3 гривень за штуку в залежності від їхніх характеристик.

Відповідне рішення було ухвалено урядом ще в грудні, повідомляє Міністерство економіки.

Мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2,00 грн за пакет без ручок і бокових складок,

2,50 грн за пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок,

3,00 грн за пакет з ручками і боковими складками.

Це дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні, повідомляють в Мінекономіки.