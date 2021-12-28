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Заступник міністра освіти звільнився після фото з "ескортницею"

Вчера, 11:53
Пані Тишкун втрапила у скандал - фото 1
Пані Тишкун втрапила у скандал / facebook.com/paraskaradio

Кабінет міністрів звільнив заступника глави Міністерства освіти й науки Ігоря Гарбарука за його бажанням.

Більшість українців дізналися про існування такої людини минулого тижня, коли Габарук прибув до Львова.

Разом з ним була його помічниця Христина Тишку, що була вдягнена дуже ризиковано.

Пані Тишкун не побоялася продемонструвати глибоке декольте та виріз на платті аж до пупа.

Фото з ефектною брюнеткою в умовах, які зовсім не потребували надмірної сексуальності, викликали скандал і захват у соцмережах.

Заступник міністра освіти звільнився після фото з 'ескортницею' - фото 210029

Нещасну жертву краси Тишкун одразу назвали "ескортницею" та почали травити. Дівчина навіть пішла на радикальний крок та закрила свою інсту, але "добрі люди" вже натягали звідки відвертих фото красуні та продовжили цькування.

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Українська правда
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