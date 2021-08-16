Зашкварений порошенківський сбушник Семочко відновився на посаді через суд

Семочко повернувся / скриншот

Скандальний колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко виграв суд про своє поновлення на посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна. Враховуючи, що в січні 2021 року Касаційний суд у складі Верховного Суду скасував указ президента (на той момент - Петра Порошенка) про звільнення Семочка з посади, в травні 2021 року ОАСК відновив розгляд позову. І 11 серпня суд повністю задовольнив його позов.

Зокрема, ОАСК визнав незаконним звільнення Семочка з військової служби та з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки (раніше Семочко керував СБУ Києвщини). Суд поновив його на посаді з 3 вересня 2019 року.

"Окружний адміністративний суд Києва встановив, що оскаржуваний указ видано за відсутності зазначених у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби і не відповідає вимогам чинного законодавства", - сказано у відповіді суду.

НАБУ порушило кримінальну справу стосовно Семочка після публікації журналістського розслідування програми "Наші Гроші". 1 жовтня 2018 року журналісти оприлюднили сюжет, в якому говориться, що сім'я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю 8 млн доларів, а у його найближчих родичів є російські паспорти. Аналіз доходів сім'ї Семочка за останні вісім років показує, що у них не повинно було вистачити коштів ні на один з будинків.

Журналісти також заявили про причетність Семочка до дефіциту препаратів для діалізу, що, на їхню думку, ймовірно було наслідком вимагання відкатів у фармакологічних компаній з боку СБУ.

11 грудня 2018 року Служба безпеки підтвердила російське громадянство родичів Семочка. У свою чергу, Єгор Божок, на той час голова СЗР, заявив, що не бачить підстав для звільнення або відсторонення Семочка.

12 квітня 2019 року Петро Порошенко під тиском громадськості звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, хоч перед цим його активно відмазував.

У листопаді 2020 року стало відомо, що Сергій Семочко виграв суд проти журналістів Bihus.info і зобов'язав спростувати інформацію про своє численне елітне майно, російське громадянство родичів і причетність до блокування життєво необхідних ліків.