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Защищенные телефоны Nomi: лучший выбор для работы

16:49
Защищенные телефоны Nomi: лучший выбор для работы - фото 1

Далеко не каждому нужен производительный смартфон, который будет поражать быстродействием, качеством камеры и современными функциями. Некоторые пользователи ценят прочность устройств.

Особенно, если это связано с работой или увлечениями.

Дорогой флагман от известного бренда вряд ли без последствий переносит падение даже с небольшой высоты. Поэтому лучше купить телефон Nomi в Киевстар, который будет готов к таким испытаниям.

Nomi i5070 Iron-X – неуязвимая модель

Смартфон Nomi i5070 создан для самых суровых испытаний. Он с легкостью перенесет:

  • случайное падение с небольшой высоты на любую сторону;
  • кратковременное погружение в воду;
  • длительную работу на одном заряде (до 200 часов в режиме ожидания);
  • низкую температуру;
  • запыленность помещения и другие воздействия.

Казалось бы, стоимость такого устройства должна быть запредельно высокой. Но противоударные смартфоны Номи считаются одними из самых доступных на украинском рынке. Их цена не превышает 4 тыс. гривен, то есть, они относятся к бюджетному сегменту. Модель обязательно понравится строителям, спортсменам, автомобилистам, путешественникам, представителям других профессий, где приходится работать в тяжёлых условиях.

Некоторые технические характеристики гаджета

Нельзя сказать, что смартфон может похвастаться блестящими параметрами производительности. Здесь используется четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon, обеспечивающий достойную скорость работы. В сочетании с 2 ГБ оперативки можно пользоваться популярными приложениями, играми, мессенджерами без проблем и зависаний. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 304.
В Nomi i5070 используется IPS экран с разрешением 1280 на 720, чего вполне достаточно для комфортной работы. За качество съёмки отвечает сенсор от компании Sony. Хотя разрешение камеры составляет 8 МП, этого хватит для съемки фото и видео. Одна из сильных сторон – GPS-датчик, который очень точно определяет местоположение и указывает маршрут путешествия.

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