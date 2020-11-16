Запчасти для автомобилей марки Audi: какие нужны и какими они бывают

Немецкие автомобили Audi – эталон надежности, комфорта и безопасности. Именно поэтому количество машин производства известной торговой марки с каждым годом растет. Популярны как крупные кроссоверы, так и компактные, удобные в управлении хетчбэки.

Несмотря на безупречное качество сборки, активная эксплуатация машин накладывает свой отпечаток – некоторые важные узлы и комплектующие начинают выходить из строя. Для их замены требуются новые запчасти Ауди. Также они могут понадобиться для проведения тюнинга.

Какие комплектующие наиболее востребованные или что чаще всего ищут владельцы Audi

Статистика СТО показывает, что некоторые запчасти пользуются повышенным спросом. Владельцы автомобилей Audi чаще всего меняют в своих машинах такие комплектующие:

кузовные (бампер, капот, передняя или задняя панель, двери);

для двигателя (ремни, прокладки, фильтры, поршни);

обеспечивающие работу тормозной системы;

оптику (лампочки, фары);

детали системы кондиционирования и отопления;

глушители, катализаторы, резонаторы;

автомобильные зеркала;

запчасти для КПП (прокладки, подушки, пыльники, сальник);

элементы охлаждающей системы (термостат, радиатор, помпа, антифриз).

Владельцы Audi, которые часто ездят на машине по бездорожью, сталкиваются с проблемами ходовой части. Специалисты СТО отмечают, что многие водители обращаются за ремонтом жесткой подвески. По этой же причине выходят из строя амортизаторы, могут сломаться рулевые наконечники. Скоростная езда по бездорожью также является причиной поломок пружин и шаровых опор.

Но новые комплектующие для ходовой Audi нужны не только владельцам автомобилей, которые любят ездить по сложным дорогам. Проблемы с ней могут возникнуть в результате естественного износа, который происходит после 100 тыс. км пробега.

У некоторых моделей Audi бывают неполадки в работе электросистемы. Они проявляются выходом из строя электроблока управления двигателем. Замена – простая процедура. Больше сложностей возникает на этапе его поиска. Поэтому нередко вместо нового оригинального блока используется б/у, приобретенный на разборке. Но опытные мастера советуют все же поискать оригинал, который проработает намного больше уже использованного.

Виды запчастей

Комплектующие разделены на три группы:

оригинальные – дорогостоящие, но самые надежные, имеющие максимальный ресурс эксплуатации;

аналоговые – не всегда китайские и низкого качества, но всегда дешевле оригинала (если постараться, можно найти вполне приемлемые детали, главное, не купить такие, при установке которых будут обнаружены несовпадающие зазоры, крепления или отверстия);

контрактные – уже использованные комплектующие, снятые с других авто (могут быть как новые, но часто попадаются восстановленные, поэтому выбирать их необходимо тщательно).

Перед покупкой запчастей желательно проконсультироваться со специалистами и выяснить, что больше подойдет в вашем случае