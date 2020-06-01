Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум – Резников

Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум – Резников

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выступил за пересмотр Будапештского меморандума 1994 г.

Об этом он заявил в интервью Atlantic Counsil.

"Согласившись отказаться от своего ядерного арсенала в 1994 году, Украина сэкономила западному миру триллионы долларов на оборонные расходы в течение следующих двух десятилетий. Неспособность соответствовать духу Будапештского меморандума и защитить Крым от оккупации в 2014 году в настоящее время заставляет Запад резко увеличить расходы на оборону", - заявил Резников.

По словам политика, упомянутый документ нуждается в ревизии.

"Возвращение к рамкам Будапештского меморандума было бы шагом в правильном направлении. Одна попытка сделать это уже была сделана. Еще 1 марта 2014 года представитель Соединенного Королевства в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций предложил начать срочные консультации в формате Будапешта. В то время эта инициатива не пошла дальше. Теперь мы должны рассмотреть вопрос о возвращении в формат Будапешта", - отметил министр.

Немного истории

В 1991 г, понимая близость распада СССР, США выступали за сохранение гегемонии России в восточноевропейском регионе. По мнению Штатов, полнейший крах Союза мог привести к образованию на его руинах враждующих государств, каждое из которых бы имело свой ядерный запас.

Однако худшие опасения американцев не оправдались. В начале 90-х гг. все постосоветские республики, кроме России, отказались от своего ядерного запаса. В их числе была и Украина. Заключив в 1994 г. Будапештский меморандум, Киев получил гарантии от РФ, Великобритании и США о неприкосновенности своих границ.

С точки зрения администрации президента Леонида Кравчука, этот шаг был оправдан. Экономика Украины нуждалась в новых инвестициях, а Россия рассматривалась тогда не как угроза, а как важный геополитический союзник.

Действительно, в 90-е гг. РФ не представляла угрозы для своих соседей. На тот момент страну раздирали экономический кризис, бандитизм и война в Чечне. Однако с повышением цен на углеводороды в начале 2000-х Россия взяла курс на восстановление "своего статуса кво", что и проявилось во время абхазских событий 2008 г и в 2014 г. на территории Украины.