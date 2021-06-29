Замена моторного масла: тонкости процесса

Для того, чтобы двигатель работал бесперебойно, нужно несколько факторов. И одним из самых важных является моторное масло.

Его защитные характеристики снижаются в процессе эксплуатации, так что время от времени требуется замена масла. Это обязательно должен быть хороший продукт, который рекомендован для конкретного типа двигателей, в таком случае нагрузка на внутренние поверхности снижается, а значит, уменьшается их износ. Простой вывод: благодаря качественно подобранному маслу двигатель проработает дольше. А поскольку это одна из самых дорогостоящих частей авто, экономить на моторном масле - явно не самая лучшая идея.

Когда становится понятно, что масло пора менять

Не стоит дожидаться, пока машина начнет подавать какие-то сигналы, тут скорее важно соблюдать периодичность - сроки замены масла зависят от пробега и от типа авто. А также от состояния самой машины. Если, к примеру, вы купили авто с пробегом, о котором плохо заботился предыдущий хозяин, двигатель такого "железного коня" может потреблять намного больше масла, чем при нормальном состоянии авто. Кроме того, у машин разных производителей может существенно разниться потребление масла.

Сроки замены масла: сколько нужно проехать

Так, если это легковой автомобиль, то в зависимости от того, в каком году он был выпущен и как интенсивно эксплуатируется, это может быть показатель от 5 000 до 15 000 километров. Если говорить о грузовиках, то тут диапазон существенно шире: 10 000 - 100 000 километров.

Как правило, для того, чтобы узнать, когда именно следует заменять масло, достаточно заглянуть в инструкцию. Кроме частоты замены там указан рекомендуемый класс смазочной жидкости.

Факторы, от которых зависит срок замены масла

Кроме марки и модели автомобиля, это также:

степень изношенности двигателя;

качество горюче-смазочных материалов;

частота поездок.

Как меняют масло в двигателе

Перед заменой двигатель в обязательном порядке прогревают, чтобы масло быстрее стекало в картер. Потом его сливают в посуду, чтобы утилизировать или отдать на переработку. Перед заливкой нового масла, в зависимости от того, в каком состояния система смазки, может понадобиться промывка двигателя. Новое масло заливается в него через заливочную горловину, обычно с помощью воронки.

Что такое масляный фильтр и почему его меняют

Функция этой детали ясна из названия. А меняют ее, как правило, при замене моторного масла. Некоторые водители думают, что это не обязательно, однако данное мнение является ошибочным. Дело в том, что если свежее, только что залитое масло, будет проходить через значительно загрязненный фильтр, из-за чего срок эксплуатации поршневой группы существенно уменьшится.

Тем более, что экономия будет незначительной - на хорошем СТО масло и фильтр поменяют за очень небольшие деньги. Естественно, все зависит от того, какое приобретено масло и фильтр, но сама процедура отличается очень невысокой стоимостью, то есть она доступна всем водителям.