Заключенные устроили бунт в колонии под Днепром

Под Днепром бунтуют заключенные

В среду вечером, 5 июня, в исправительной колонии, расположенной в селе Красноивановка Пятихатского района Днепропетровской области начался очередной бунт зэков, подавить который не могут до сих пор.

Об очередном происшествии, которое произошло в тюрьме под Днепром, заявили в пресс-службе полиции Днепровской области.

По данным следствия, массовые беспорядки заключенных начались с невыхода нескольких зэков на вечернюю проверку. Когда же администрация колонии попыталась утихомирить бунтарей, к ним присоединились больше ста человек. Бунт связан с нечеловеческими условиями содержания зэков.

Заключенные выбросили в коридоры помещения матрасы и разожгли из их огонь. Потушить пожар удалось спустя несколько часов.

К зданию колонии стянули бойцов КОРДа. Задействовали ли спецназ для подавления бунта, неизвестно. Информации о пострадавших в ходе массовых беспорядков в данный помент нет.

Напомним, это уже далеко не первый бунт заключенных в украинских колониях. В конце мая в Одессе устроили массовые беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51. Нескольким заключенным удалось сбежать. Пострадали 15 силовиков.