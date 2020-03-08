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Заговор против Америки: трейлер, дата выхода и актеры сериала

18:00
Заговор против Америки - на экранах с 16 марта 2020 - фото 1
Заговор против Америки - на экранах с 16 марта 2020 / НВО

16 марта 2020 стартует новый сериал выдающегося шоураннера Дэвида Саймона. Что такое "Заговор против Америки" и почему его нельзя пропускать - читайте на Без Табу.

Создание сериала

"Заговор против Америки" - новый проект Дэвида Саймона. Именно это мужчина ответственен за создание "Прослушки", "Двойки", "Поколения убийц" и других культовых сериалов, которые просто стыдно не смотреть, а после того, как посмотришь - невозможно забыть.

Саймон работал над проектом совместно с HBO, это мини-сериал, который не предусматривает продолжения.

Сюжет сериала

Сюжет сериала сильно перекликается с еще одним культовым романом культового автора - "Человек в Высоком Замке" Филипа Дика. Он вольно экранизирован Amazon и за три сезона рассказывает историю, где во Второй мировой победили Третий Рейх и Япония, которые оккупировали США и установили тут нацисткий режим.

"Заговор против Америки" - это экранизация. И не просто, а экранизации одноименной книги Филипа Рота.

Филип Рот - классик американской литературы с украинскими корнями. Его работы удостоены многих наград и были не раз экранизированы.

Это альтернативная история Америки, где Франклин Рузвельт не стал в третий раз президентом в 1940 году, вместо него был выбран другой кандидат - прославленный летчик Чарльз Линдберг, который заключил союз с Третьим Рейхом.

Роман рассказывает о еврейской семье Левин в Нью-Джерси, которой приходится ощутить на себя превращение США в нацисткое государстве. Однако ее члены не желают быть сторонними наблюдателями и онр решают действовать.

Трейлер

Заговор против Америки 2020 - смотреть трейлер онлайн:

Заговор против Америки - актеры и роли

Вайнона Райдер в роли Эвелин Финкель

Зои Казан в роли Элизабет Левин

Морган Спектор - Герман Левин

Энтони Бойл - Элвин Левин

Джон Туртурро в роли раввина Лионель Бенгельсдорфа

Бен Коул - в роли Чарльза Линдберга

Дата выхода

Премьера сериала - 16 марта 2020, в Украине - 17 марта. Всего в сериале 6 серий.

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Заговор против Америки Джон Туртурро Вайнона Райдер Дэвид Саймон Шоубиз Новости сериалов
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