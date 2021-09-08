Зачем нужно учить английский: основные причины

Английский язык сегодня - это не просто язык международного общения, знать его необходимо всем по множеству разных причин.

Одна из основных заключается в том, что на английском разговаривают везде. А это открывает перед человеком свободу путешествовать туда, куда он хочет - в Индию, в Японию, в Канаду. В любой стране обязательно найдутся люди, которые знают английский, а для персонала гостиниц и ресторанов знание этого языка обычно является обязательным требованием. Так что с ним точно будет спокойнее.

Вторая причина - это контент. Все самое интересное выходит на английском языке - и речь не только о фильмах и сериалах, которые рано или поздно переведут (хотя можно купить подписку на тот же "Нетфликс" и смотреть в оригинале), но и о роликах на Ютубе, играх и так далее. Если начать изучение английского языка с Friends Club, то уже завтра можно будет существенно расширить границы своего мира. Например, понимать, о чем поет любимый исполнитель или какие проблемы волнуют американских подростков.

Инженерам, врачам, программистам и представителям множества других профессий знание языка дает доступ к информации о передовых достижениях в конкретной области, ведь научные статьи и материалы в тематических блогах тоже чаще всего пишутся на английском. И на нем же можно пообщаться с единомышленниками, завязать тематическую переписку, которая в итоге может вылиться в ту же стажировку за границей или как минимум в приглашение на интересную конференцию.

В конце концов, благодаря английскому языку можно существенно расширить свой кругозор: чтение книг в оригинале и просмотр фильмов без перевода позволяют погрузиться в другую культуру гораздо глубже, это совершенно новый уровень развития.

Не стоит также забывать о том, что иностранный язык - это всегда карьерный рост. Во многих компаниях сегодня без знания английского не берут даже секретаря и, конечно, вряд ли можно рассчитывать на то, что даже начальником отдела станет человек, знающий только родной язык. Так что первое, что нужно "подтягивать" - это как минимум разговорный английский, он должен быть на действительно хорошем уровне.

И, конечно, это всегда возможности для дополнительного заработка - репетиторы и переводчики актуальны до тех пор, пока английский знают не все. И хотя количество людей, которые им владеют, существенно увеличилось, говорить о том, что такие времена скоро наступят, точно не приходится.