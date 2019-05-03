Забыл перелогиниться: Австралийский министр спалился на самовосхвалении

19:50 03 мая,

Австралийский министр запустил всемирный флешмоб

"Тщеславие - мой любимый из грехов", - говорил Сатана устами Аль Пачино в фильме "Адвокат дьявола". Этот тезис вполне применим к политикам. Причем любым.

На днях на похвальбе самого себя в соцсетях попался австралийский министр энергетики Ангус Тэйлор.

Комментируя собственный пост об очередном достижении своей команды, министр забыл перелогиниться и написал не от имени бота, а от имени своего личного верифицированного аккаунта.

"Фантастика. Отличный ход. Молодец, Ангус", - написал он (или его пиарщики) со своего аккаунта под постом про увеличение надоев автомобильного парка для пассажиров поездов.

Комментарий был оперативно выпилен из ФБ, однако это не уберегло бедолагу от скринов и троллинга.

Пользователи соцсетей устроили настоящий флешмоб, начав нахваливать незадачливого чиновника.

О курьезе написали во всем мире, включая уважаемые издания, такие как The Guardian и прочие. Так что Ангус Тэйлор очень сильно распиариел свою работу в Новом Южном Уэльсе.

Отметим, что одобрения в соцсетях жаждут не только австралийский политики, но и многие другие. Украинские - не исключения. Так, страничка премьер-министра Гройсмана - это сплошное восхваление работы и полное отсутствие критики себя, правда, пиарщики премьера все-таки не забывают перелогиниваться. А вот сммщмки президента Порошенко иногда "косячат" - например, добавляют спецэффектов в лайв-трансляции. У избранного президента ситуация не лучше - у страниц "Зе-команды" вообще куча клонов, часть из которых подконтрольны команде Зеленского, часть - нет. Из-за это возникает путаница.

Часты "косяки" в соцсетях и у патриарха украинской политики - Юлии Тимошенко, однако она борется с ними революционным путем - пост сносит и параллельно обвиняет всех подряд во взломе страницы, которого, конечно, не было. Похожей тактики придерживается еще один топ-блогер - глава МВД Арсен Аваков - он сначала пишет, потом думает, а потом - убивает посты. Именно так было с постом, где он назвал Трампа накануне избрания того президентом США клоуном, а также с легендарным постом Шредингера про "мусора - не люди".