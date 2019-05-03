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Забыл перелогиниться: Австралийский министр спалился на самовосхвалении

03 мая, 19:50
Австралийский министр запустил всемирный флешмоб - фото 1
Австралийский министр запустил всемирный флешмоб

"Тщеславие - мой любимый из грехов", - говорил Сатана устами Аль Пачино в фильме "Адвокат дьявола". Этот тезис вполне применим к политикам. Причем любым.

На днях на похвальбе самого себя в соцсетях попался австралийский министр энергетики Ангус Тэйлор.

Комментируя собственный пост об очередном достижении своей команды, министр забыл перелогиниться и написал не от имени бота, а от имени своего личного верифицированного аккаунта.

"Фантастика. Отличный ход. Молодец, Ангус", - написал он (или его пиарщики) со своего аккаунта под постом про увеличение надоев автомобильного парка для пассажиров поездов.

Забыл перелогиниться: Австралийский министр спалился на самовосхвалении - фото 180520

Комментарий был оперативно выпилен из ФБ, однако это не уберегло бедолагу от скринов и троллинга.

Забыл перелогиниться: Австралийский министр спалился на самовосхвалении - фото 180521

Пользователи соцсетей устроили настоящий флешмоб, начав нахваливать незадачливого чиновника.

О курьезе написали во всем мире, включая уважаемые издания, такие как The Guardian и прочие. Так что Ангус Тэйлор очень сильно распиариел свою работу в Новом Южном Уэльсе.

Отметим, что одобрения в соцсетях жаждут не только австралийский политики, но и многие другие. Украинские - не исключения. Так, страничка премьер-министра Гройсмана - это сплошное восхваление работы и полное отсутствие критики себя, правда, пиарщики премьера все-таки не забывают перелогиниваться. А вот сммщмки президента Порошенко иногда "косячат" - например, добавляют спецэффектов в лайв-трансляции. У избранного президента ситуация не лучше - у страниц "Зе-команды" вообще куча клонов, часть из которых подконтрольны команде Зеленского, часть - нет. Из-за это возникает путаница.

Часты "косяки" в соцсетях и у патриарха украинской политики - Юлии Тимошенко, однако она борется с ними революционным путем - пост сносит и параллельно обвиняет всех подряд во взломе страницы, которого, конечно, не было. Похожей тактики придерживается еще один топ-блогер - глава МВД Арсен Аваков - он сначала пишет, потом думает, а потом - убивает посты. Именно так было с постом, где он назвал Трампа накануне избрания того президентом США клоуном, а также с легендарным постом Шредингера про "мусора - не люди".

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