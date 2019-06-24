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За выходные в Украине утонули 42 человека

19:00
Спасение утопающих... - фото 1
Спасение утопающих...

Небывалая жара вынуждает украинцев как можно времени проводить у водоемов. Однако и здесь людей подстерегает опасность.

Как следует из грустной реляции Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), только за минувшие выходные - 22 и 23 июня 2019 года - утонули 42 человека, тро из них - дети.

23 июня на киевском озере Вырлица в воде было найдено тело ребенка 2009 года рождения.

В то же время, на р. Десна, на Золотом пляже Чернигова утонул мальчик 2010 рождения. Предварительная причина утопления - нарушение правил поведения во время купания.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 583 человека, из которых 63 ребенка. При этом спасено 198 человек, в том числе 30 детей.

Чтобы уменьшить показатели гибели на водных объектах, специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха. Однако, наиболее действенным превентивным методом является собственная осторожность и ответственность каждого человека.

Для того, чтобы избежать трагедии на воде, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности:

помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать пруды и реки;

не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,

температура воды должна быть не ниже 17 ° С;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

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