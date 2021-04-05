Євросоюз обіцяє не залишати Україну наодинці з хижими росіянами

Росія готує вторгнення?

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

«Поговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Із серйозною стурбованістю стежу за російською військовою активністю навколо України. Україні – непохитна підтримка суверенітету і територіальної цілісності з боку ЄС», – написав Боррель у твітері 4 квітня.

Він додав, що питання російської військової активності навколо України буде додатково обговорене на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

У свою чергу, очільник МЗС України Дмитро Кулеба поінформував Борреля «про дестабілізуючі дії Росії, зокрема системне загострення безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму, небажання РФ підтвердити відданість режиму припинення вогню, нарощування військової присутності поблизу кордонів нашої держави, інтенсивне поширення дезінформації», повідомив напередодні сайт МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві заявили, що Боррель запросив Кулебу взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня, і «міністр прийняв запрошення».

Слова щодо підтрики ЄС від Боррелля пролунали після того, як 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимир Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму». Ця бесіда відбулася на тлі ескалації бойових дій на Донбасі та концентрації російських військ уздовж українського кордону та в окупованому Криму.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України.