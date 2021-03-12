Євробачення-2021 забанило фанатів Лукашенка

Лукашизм не пройшов / Євробачення 2021

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2021» не допустили до участі пісню від Білорусі. У ній знайшли політичний підтекст та прославлення режиму Лукашенка.

Організатор пісенного конкурсу відмовився допустити на конкурс пісню «Я навчу тебе» групи «Галаси ЗМеста», яка повинна була представляти Білорусь.

Союз прийшов до висновку, що зміст пісні «ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу».

Організатор «Євробачення» запропонував Білорусі змінити пісню або відправити на конкурс іншу, яка буде відповідати його правилами. В іншому випадку країну виключать з конкурсу.

Група «Галаси ЗМеста» в своїх піснях виступає проти білоруської опозиції і акцій протесту.

У білоруських провладних ЗМІ її творчість називали «народної сатирою». Приспів пісні, яку група планувала виконати на «Євробаченні» на російській мові, звучить так: «Я навчу тебе танцювати під дудочку, / Я навчу тебе клювати на вудку, / Я навчу тебе ходити по струночці, / Ти будеш усім задоволений, радий всьому».

Наразі ці композицію вже видалили з офіційного каналу конкурсу на YouTube. Проте вона залишилась на інших каналах.

Ось так виглядає цей "шедевр":

Відбір на «Євробаченні» в Білорусі в 2021 році проходив в закритому форматі. Групу VAL, яка повинна була представляти країну в 2020 році, до нового конкурсу Белтелерадіокомпанія, яка відповідає за конкурс у країні, не допустила після антиурядових висловлювань її учасників.

Нині влада в Білорусі перебуває у жорсткій опозиції до власного народу - Олександр Лукашенко фальшував вибори й не бажає залишати владу, а коли народ вийшов на вулиці - застосував проти своїх громадян жорсткоі репресії.