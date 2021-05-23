Євробачення 2021: Україна посіла п'яте місце
А перемогли італійці.
22-го травня у Роттердамі відбувся гранд-фінал 65-го Євробачення. Цього року переможцем конкурсу став італійський гурт у смішних штанцях Maneskin.
Maneskin - Zitti E Buoni - Italy - Grand Final - Eurovision 2021:
Український гурт GO_A посів 5-ту сходинку. Україна отримала 97 балів від журі та 267 балів від телеглядачів. Таким чином, ми посіли друге місце за результатом вибору глядачів.
Go_A - Shum - LIVE - Ukraine - Grand Final - Eurovision 2021:
Саме Італії Україна віддала свої 12 балів. Головою професійного журі від України цього року був Олександр Пономарьов. Також у складі журі були alyona alyona, Іларія, Alloise та Ігор Кондратюк.
Хто та як голосував за Україну:
Друге місце дісталося Франції , а третє - Швейцарії. Усього у фіналі змагалися 26 країн.