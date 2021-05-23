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Євробачення 2021: Україна посіла п'яте місце

Вчера, 10:36
GO_A - п'яті - фото 1
GO_A - п'яті

А перемогли італійці.

22-го травня у Роттердамі відбувся гранд-фінал 65-го Євробачення. Цього року переможцем конкурсу став італійський гурт у смішних штанцях Maneskin.

Maneskin - Zitti E Buoni - Italy - Grand Final - Eurovision 2021:

Український гурт GO_A посів 5-ту сходинку. Україна отримала 97 балів від журі та 267 балів від телеглядачів. Таким чином, ми посіли друге місце за результатом вибору глядачів.

Go_A - Shum - LIVE - Ukraine - Grand Final - Eurovision 2021:

Саме Італії Україна віддала свої 12 балів. Головою професійного журі від України цього року був Олександр Пономарьов. Також у складі журі були alyona alyona, Іларія, Alloise та Ігор Кондратюк.

Хто та як голосував за Україну:

Євробачення 2021: Україна посіла п'яте місце - фото 208021

Друге місце дісталося Франції , а третє - Швейцарії. Усього у фіналі змагалися 26 країн.

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Евровидение-2021 Go_A Италия музыка Шоубіз Звезды
УП
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