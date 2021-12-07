Євро змінить свій зовнішній вигляд

Чекаємо на обнову

Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує до 2024 змінити дизайн банкнот євро. Це станеться вперше за 20 років.

Щоб визначити, що буде зображено на нових банкнотах, ЄЦБ створить фокусгрупи, до яких увійдуть представники всіх країн єврозони. Вони допоможуть скласти список тем для нового дизайну, з яких потім виберуть найкращу.

Остаточне рішення прийматиме керівництво ЄЦБ після громадських консультацій.

«Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх ближче для європейців будь-якого віку та походження», — заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард.

Офіційний представник банку підтвердив Euronews, що це перший повний редизайн банкнот євро за два десятиліття. До цього ЄЦБ лише оновлював їхній зовнішній вигляд, щоб додати нові засоби захисту від підробок.

Нагадаємо, що євро є валютою 19 із 27 країн-членів Євросоюзу. Готівкові євро (монети та банкноти) було введено в обіг у 2002 році. Наразі на банкнотах зображені об'єкти, що символізують архітектурні стилі різних періодів європейської історії.